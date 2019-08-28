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Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

Трое человек из 13, находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице.
  • 28/08/2019, 18:00
Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

— Поисковые работы завершены, трое человек из 13, находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование, — цитирует заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города Новосибирска, по предварительным данным, при реконструкции здания на ул. Ударной, 1/1а произошло сползание грунта и обрушение стены.

Отметим, что минздрав региона направил пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении здания. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на месте происшествия еще работают врачи скорой помощи и медицины катастроф.

— Пациенту в 34-й больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние его стабильное, — отметил он.

В правительстве региона заверили, что будут рассмотрены вопросы об оказании предусмотренных законодательством мер помощи пострадавшим и другой необходимой поддержке.

По данным МЧС, общая площадь обрушения стены реконструируемого объекта предположительно составляет 350 квадратных метров. На месте продолжается сбор опасных обломков, более ста кубических метров строительных конструкций уже отгружено. Всего в разборе завалов было задействовано 370 человек, 200 из них от МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области

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