Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«РЖД» ищет инновационные решения

Открытый запрос по поиску инновационных решений по защите населения от вибрации объектов железнодорожного транспорта объявлен филиалом компании.
  • 28/08/2019, 17:12
«РЖД» ищет инновационные решения

Центр инновационного развития – филиал ОАО «РЖД» проводит открытый запрос по поиску инновационных решений по защите населения от сверхнормативного акустического воздействия (вибрации) объектов железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно документации, к участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, которые позволяют: устранить первопричины источника шума (вибрации), обеспечить защиту населения от сверхнормативного акустического (вибрационного) воздействия от объектов железнодорожного транспорта; обеспечить снижение уровня шума (вибрации) от объектов железнодорожного транспорта (подвижной состав, громкоговорящая связь, сортировочные горки, площадки для погрузочно-разгрузочных работ), а также повысить уровень комфорта при осуществлении пассажирских перевозок (уменьшение визуальных препятствий).

Отмечается, что поданные инновационные решения будут оцениваться специально сформированной рабочей группой в составе представителей структурных подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных организаций.

Заявки принимаются в период с 23 августа по 23 сентября 2019 года через специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций»  корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».

Одним из условий участия является наличие презентации, содержащей описание технико-экономической эффективности, а также документов, подтверждающих права на содержащиеся в инновационных решениях результаты интеллектуальной деятельности (при наличии).

Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения соответствующих экспертных процедур.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

28/08/2019, 13:04
Компания решила детальнее оценить интересы и потребности клиентов микрофинансовых организаций.
В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

28/08/2019, 12:25
Ее главной фишкой будет уникальный концертный зал.
Расцветай на Маркса

Рядом с метро «Студенческая» активно строится жилой комплекс «комфорт+»

28/08/2019, 12:01
Строящийся ЖК «Расцветай на Маркса» отвечает всем актуальным тенденциям рынка недвижимости и представлениям о комфортном жилье.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26

Новый оборот «Глобуса»

28/08/2019, 17:07

Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

28/08/2019, 14:53

В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

28/08/2019, 13:39

МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

28/08/2019, 13:04

В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

28/08/2019, 12:25

Рядом с метро «Студенческая» активно строится жилой комплекс «комфорт+»

28/08/2019, 12:01

На реализацию инфраструктурных проектов моногорода Линево в 2020 году требуется около 500 млн рублей

28/08/2019, 11:45

Уголовное дело о покушении на незаконное получение господдержки возбуждено в Новосибирске

28/08/2019, 11:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска