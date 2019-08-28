«РЖД» ищет инновационные решения

Центр инновационного развития – филиал ОАО «РЖД» проводит открытый запрос по поиску инновационных решений по защите населения от сверхнормативного акустического воздействия (вибрации) объектов железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно документации, к участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, которые позволяют: устранить первопричины источника шума (вибрации), обеспечить защиту населения от сверхнормативного акустического (вибрационного) воздействия от объектов железнодорожного транспорта; обеспечить снижение уровня шума (вибрации) от объектов железнодорожного транспорта (подвижной состав, громкоговорящая связь, сортировочные горки, площадки для погрузочно-разгрузочных работ), а также повысить уровень комфорта при осуществлении пассажирских перевозок (уменьшение визуальных препятствий).

Отмечается, что поданные инновационные решения будут оцениваться специально сформированной рабочей группой в составе представителей структурных подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных организаций.

Заявки принимаются в период с 23 августа по 23 сентября 2019 года через специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».

Одним из условий участия является наличие презентации, содержащей описание технико-экономической эффективности, а также документов, подтверждающих права на содержащиеся в инновационных решениях результаты интеллектуальной деятельности (при наличии).

Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения соответствующих экспертных процедур.

Фото: Gensa Gensa