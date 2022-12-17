Новосибирский застройщик второй раз получил срок за обман дольщиков

Октябрьским районным судом Новосибирска провозглашен приговор в отношении бывшего генерального директора компании застройщика ЗАО «СКИМС» Сергея Карманова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным органов предварительного следствия, в течение 8 лет с 2007 года, компания осуществляла деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов по улице Сакко и Ванцетти (дом №31/4, блок-секция № 3.2) и улица Декабристов (дом №10).

— В указанный период Сергей Карманов, действуя умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана, не намереваясь в действительности осуществлять в полном объеме и заканчивать строительство указанных многоквартирных жилых домов, под предлогом осуществления строительства вышеуказанных объектов недвижимости посредством оформления договоров участия в долевом строительстве с гражданами и юридическими лицами, желающими участвовать в долевом строительстве указанных объектов, используя свое служебное положение генерального директора, совершил хищение принадлежащих участникам долевого строительства денежных средств в особо крупном размере, на общую сумму более 16 млн рублей, — говорится в материалах суда.

В списке обманутых дольщиков 175 человек.

Приговором Октябрьского районного суда Карманов признан виновным, ему назначено наказание 4 года 6 месяцев условно. В суде также снизили сумму ущерба до 14 млн рублей. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения. За ними признано право на рассмотрение исков о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, это второе дело застройщика. По первому в 2020 году в суде была доказана его вина в хищении у дольщиков тех же домов порядка 490 миллионов рублей. Карманов получил три года колонии общего режима за мошенничество и легализацию преступных денег, но был освобожден условно-досрочно.

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