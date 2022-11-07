В Новосибирске зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков

Прокуратурой города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), говорится в сообщении областной прокуратуры.
— По версии следствия, в период с 2007 по 2018 годов руководители группы компаний «ПТК-30» привлекли денежные средства граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве 9 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах Новосибирска. Полученные денежные средства они похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Один из обвиняемых легализовал полученные в результате хищения денежные средства на сумму более 17,8 млн рублей, — уточняется в сообщении.
От действий обвиняемых пострадал 871 гражданин. Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд рублей. В целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1, 962 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
В марте 2018 года в СМИ города появлялось письмо за подписью министра строительства Ивана Шмидта, в котором говорилось, что в домах ГК «ПТК-30» в покупку квартир вложили средства около 4 тысяч граждан. Это 11 объектов площадью 160 тысяч кв. м.
Собственниками ЗАО «ПТК-30» были Владимир и Антон Коноваловы. До 1993 года фирма была подразделением «Строительного треста № 30».
Ранее редакция сообщала, что ситуацию с обманутыми дольщиками «ПТК-30» обсуждали на уровне полпредства.
Фото: pixabay — jeviniya
Рубрики :
Регионы:
Теги :