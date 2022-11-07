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В Новосибирске зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков

  • 07/11/2022, 16:42
Автор:
обманутые дольщики
Застройщик — «ПТК-30» — похитил у частных покупателей и юрлиц более 1,4 млрд рублей.

Прокуратурой города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), говорится в сообщении областной прокуратуры.

— По версии следствия, в период с 2007 по 2018 годов руководители группы компаний «ПТК-30» привлекли денежные средства граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве 9 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах Новосибирска. Полученные денежные средства они похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Один из обвиняемых легализовал полученные в результате хищения денежные средства на сумму более 17,8 млн рублей, — уточняется в сообщении.

От действий обвиняемых пострадал 871 гражданин. Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд рублей.  В целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1, 962 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Покупателям квартир в домах «ПТК-30» рекомендуют обращаться в суд

Покупателям квартир в домах «ПТК-30» рекомендуют обращаться в суд

Организации, входящие в состав группы компаний «ПТК-30», осуществляли строительство четырех жилых комплексов на территории Новосибирска: ЖК «Ваш выбор» — застройщик ООО ПТК «Стройинвест», ЖК «Деловой квартал» — ООО «Партнер-Инвест», ЖК «Времена года» — ООО «Авангардстрой», ЖК «Радуга» — ООО «Виакон «Проект Радуга». Все компании в 2019 году были признаны банкротами, в их отношении было открыто конкурсное производство.

В марте 2018 года в СМИ города появлялось письмо за подписью министра строительства Ивана Шмидта, в котором говорилось, что в домах ГК «ПТК-30» в покупку квартир вложили средства около 4 тысяч граждан. Это 11 объектов площадью 160 тысяч кв. м.

Собственниками ЗАО «ПТК-30» были Владимир и Антон Коноваловы. До 1993 года фирма была подразделением «Строительного треста № 30».

 

Ранее редакция сообщала, что ситуацию с обманутыми дольщиками «ПТК-30» обсуждали на уровне полпредства.

Фото: pixabay — jeviniya

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело обманутые дольщики застройщики Новосибирска


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