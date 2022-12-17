В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

В Новосибирском государственном университете экономики управления состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей и участников конкурса журналистских материалов NSUEM.Business Awards —2022. Как сообщают организаторы, на конкурс, посвящённый экономике и предпринимательству поступило 45 работ из Новосибирска, Новосибирской и Омской областей.

— Какую цель мы в конкурсе видели, — отметил, обращаясь к участникам, проректор по науке и дополнительному образования НГУЭУ Дмитрий Куницин. — Цель в том, чтобы, являясь экспертной площадкой по оценке социально-экономических вопросов развития нашей страны и региона, поддержать тех журналистов, те СМИ, которые делают свои экспертные материалы на очень высоком качественном уровне. Популяризация знаний в области экономики, финансов, юриспруденции, других направлений, без вашего активного участия невозможно. Надеемся на продолжение нашей успешной работы на благо нашей Родины, не побоюсь этого слова.