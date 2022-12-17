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В НГУЭУ подвели итоги конкурса, посвящённого экономике и предпринимательству

  • 17/12/2022, 13:19
конкурс НГУЭУ
Организаторы определили лучшие работы по пяти основным и четырём специальным номинациям.

В Новосибирском государственном университете экономики управления состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей и участников конкурса журналистских материалов NSUEM.Business Awards 2022. Как сообщают организаторы, на конкурс, посвящённый экономике и предпринимательству поступило 45 работ из Новосибирска, Новосибирской и Омской областей.

Какую цель мы в конкурсе видели, отметил, обращаясь к участникам, проректор по науке и дополнительному образования НГУЭУ Дмитрий Куницин. Цель в том, чтобы, являясь экспертной площадкой по оценке социально-экономических вопросов развития нашей страны и региона, поддержать тех журналистов, те СМИ, которые делают свои экспертные материалы на очень высоком качественном уровне. Популяризация знаний в области экономики, финансов, юриспруденции, других направлений, без вашего активного участия невозможно. Надеемся на продолжение нашей успешной работы на благо нашей Родины, не побоюсь этого слова.

По результатам конкурса определились победителями основных номинаций стали:

новости Новосибирска

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

номинация «Государство бизнесу» корреспондент портала Infopro54 Евгения Серёгина (работа «Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка)

номинация «Стартап» заместитель главного редактора телеканала «РБК ТВ Новосибирск» Анастасия Овчар («Ай-фарм: душистая клубника и свежие овощи круглый год»)

номинация «Бизнес успех» обозреватель «Ордынской газеты» Наталья Грязнова («Есть женщины в русских селеньях»)

номинация «Сделано в Сибири» обозреватель газеты «Омская правда» Татьяна Мастерских («Обойдёмся без бургеров»)

номинация «Финансовая грамотность» журналист телеканала НСК 49 Василий Акимов («Финансовый диктант»).

Победители специальных номинаций:

номинация «Выбор ректора» гендиректор и главный редактор телеканала «РБК ТВ Новосибирск» Юрий Слуянов («Правила применения временных мер экономического характера»)

номинация «Вдохновляющие инновации Высшей школы бизнеса НГУЭУ корреспондент ГТРК Новосибирск Ольга Дурных («Сибирский шмель против санкций»)

номинация «Бизнес-колумнист» колумнист газеты «Континент Сибирь», основатель баров Rooks и сидрерии InCider Игорь Каменев («Рост популярности сидра в Сибири»)

номинация «Стремление в профессиональный эфир» — студент НГУЭУ, основатель проекта «Зачётный подкаст» Анастасия Шевченко.

 

Ранее редакция сообщала об итогах конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

Фото пресс-службы НГУЭУ

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирк

Теги : развитие экономики конкурс НГУЭУ IT-рынок


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