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Новосибирский завод передал Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков

  • 22/11/2023, 11:31
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Новосибирский завод передал Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков
Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав Госкорпорации Ростех) передал Минобороны России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Сообщили в пресс-службе Ростеха. Вся техника прошла наземные и летные испытания.

— Новосибирский завод – один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, — рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам заместитель генерального директора Ростеха Владимира Артякова, Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, поэтому по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе СВО.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34.

Фото предоставлено пресс-службой Ростех

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО Завод им Чкалова бомбардировщики Су-34 переданы Минобороны России


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