Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации Ростех) передала военно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха
— Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний, — говорится в сообщении.
По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках.
—Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно, — подчеркнул он.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 обладают широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
Ранее редакция сообщала, что новосибирские оборонные предприятия боятся следующего года.
Фото: скриншот из видео Минобороны РФ
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