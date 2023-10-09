Новосибирский авиазавод передал Минобороны России вторую за год партию фронтовых Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации Ростех) передала военно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха

— Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний, — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова, Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках.

—Обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно, — подчеркнул он.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 обладают широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские оборонные предприятия боятся следующего года.