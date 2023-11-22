Снабжали спиртом весь СФО: оперативники накрыли незаконный бизнес трех жителей Новосибирска

Бизнесмены из Новосибирска сообразили на троих и открыли незаконную точку продажи этилового спирта. Незаконная деятельность процветала и радовала любителей опасных разливных напитков на территории всего Сибирского федерального округа. Прибыль росла и, казалось, что парни уже шли к успеху. Так было до тех пор, пока в роли покупателя не выступил оперативник спецслужб.
― Во время проверочной закупки у одного из подозреваемых приобретено 10 тысяч литров немаркированного этилового спирта стоимостью свыше 1,3 млн рублей, ― рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
После этого правоохранители нагрянули на склады в Калининском районе города, где хранилось огромное количество будущего товара.
― Из незаконного оборота изъято 23 тысячи 600 литров немаркированного этилового спирта общей стоимостью около 3 млн рублей, а также оборудование и приготовленные для розлива канистры, ― добавили в ведомстве.
Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере».
Фото: УФСБ по Новосибирской области.
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