Снабжали спиртом весь СФО: оперативники накрыли незаконный бизнес трех жителей Новосибирска

Бизнесмены из Новосибирска сообразили на троих и открыли незаконную точку продажи этилового спирта. Незаконная деятельность процветала и радовала любителей опасных разливных напитков на территории всего Сибирского федерального округа. Прибыль росла и, казалось, что парни уже шли к успеху. Так было до тех пор, пока в роли покупателя не выступил оперативник спецслужб.

― Во время проверочной закупки у одного из подозреваемых приобретено 10 тысяч литров немаркированного этилового спирта стоимостью свыше 1,3 млн рублей, ― рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

После этого правоохранители нагрянули на склады в Калининском районе города, где хранилось огромное количество будущего товара.

― Из незаконного оборота изъято 23 тысячи 600 литров немаркированного этилового спирта общей стоимостью около 3 млн рублей, а также оборудование и приготовленные для розлива канистры, ― добавили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере».