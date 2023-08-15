Новосибирский завод увеличит выпуск железобетонных изделий для строительства

Новосибирский завод крупнопанельного домостроения «Арматон» вступил в национальный проект «Производительность труда». На предприятии рассчитывают нарастить объем производства многопустотных плит перекрытия, необходимых для строительства жилья.

Завод крупнопанельного домостроения «Арматон» находится на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. На предприятии изготавливают современные железобетонные изделия: стеновые панели различных конфигураций, трехслойные наружные стеновые панели, облегченные плиты перекрытия и другие элементы для зданий высотой до 25 этажей.

В ближайшие полгода на заводе проведут анализ технологического процесса от склада сырья и материалов до площадки с готовой продукцией. Внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процессы на предприятии начнут с производства пустотных плит перекрытия. Вместе с сотрудниками завода этим займутся эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«Выбранный поток производства пустотных плит перекрытия – конечная линия производства, которая не подлежит дальнейшей модернизации в силу технологической особенности. Соответственно нам необходимо изыскать возможности увеличения производительности на текущих мощностях. Мы рассчитываем, что производительность увеличится на 5-15%», – говорит директор завода «Арматон» Антон Абакумов.

Чтобы повысить производительность труда, на предприятии планируется увеличить выработку, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство.

Как отмечает директор Регионального центра компетенций Полина Коленченко, компании-участники нацпроекта показывают хорошие результаты: «Мы видим, как на предприятиях растет выработка за счёт устранения потерь, выстраивания логики процессов и стандартизации этих процессов. Кроме того, снижается время протекания процесса – это значит, что компании могут выпускать больше продукции в единицу времени».