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«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСО

  • 15/08/2023, 17:34

Компания «Ростелеком» приступила к монтажу системы видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий Новосибирской области.

«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСОЦифровые технологии обеспечат прозрачность процесса и объективность результатов предстоящих выборов.

Провайдер установит оборудование на 930 объектах. В 2023 году жители области смогут голосовать три дня — 8,9 и 10 сентября. Всё это время камеры «Ростелекома» будут транслировать избирательный процесс на служебный портал, доступ к которому в дни голосования получат кандидаты и общественные наблюдатели. До официального подведения итогов вся информация будет храниться в центре обработки данных «Ростелекома».

«На каждом участке мы установили современные IP-камеры с высоким разрешением. Все устройства расположены определенным образом, позволяющим полностью контролировать избирательный процесс: в обзор попадают зона выдачи бюллетеней, специальные комплексы для их обработки, а также урны для голосования. В период выборов мы организуем дежурство наших специалистов техподдержки», — отметил технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

«Для нас применение систем видеонаблюдения на выборах уже стало традицией. Это дисциплинирует членов избирательных комиссий, а также позволяет оперативно отсмотреть видеоматериал в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций», – рассказала председатель участковой комиссии №1769 Ольга Долгих.

Напомним, в сентябре состоятся выборы губернатора Новосибирской области, а также пройдут 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Жители региона впервые смогут проголосовать в режиме онлайн — с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разработанной «Ростелекомом». Для этого достаточно иметь мобильное устройство и подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

«Система ДЭГ — полностью российская разработка, реализованная на базе блокчейн-платформы с использованием криптографических алгоритмов шифрования. Ее преимущества — в безопасности доступа, надежности защиты информации и гарантированной конфиденциальности. Технология впервые использовалась в 2020 году, в 2023 году проголосовать с помощью ДЭГ смогут избиратели 25 регионов, включая Новосибирскую область», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком Выборы 2023


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