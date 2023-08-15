Налоговые льготы обещают новосибирскому бизнесу в Запорожской области

Документ, который подписали чиновники двух регионов, называется Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества, сообщает новосибирский портал «Мой бизнес». На территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области была создана свободная экономическая зона. Для предпринимателей, которые хотят вести там бизнес, установлены льготы:

— страховые взносы до 7,6%,

— ставка налога на имущество и земельный налог на территории свободной экономической зоны снижены до 0%,

— введены льготы на аренду земельных участков и льготное кредитование.

— Подписание Меморандума с Запорожьем мы считаем важным шагом на пути установления отношений в сфере экономики с новыми регионами. Новосибирская область – регион с диверсифицированной экономикой, рост ВРП (валовой региональный продукт) у нас опережает среднероссийские показатели. Мы намерены поделиться с коллегами из Запорожской области опытом внедрения инвестстандарта, работы с масштабными инвестиционными проектами, функционирования инвестиционных моделей, – рассказал Лев Решетников.

Политики договорились продолжать работу по созданию условий для расширения деловых контактов между жителями Новосибирской и Запорожской областей.