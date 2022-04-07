В первом квартале в Новосибирске появилось два новых ювелирных магазина российской сети

Ювелирный бренд SOKOLOV за первый квартал 2022 года увеличил собственную розницу до 378 торговых точек. В Новосибирске области сеть выросла до 7 торговых точек. В первом квартале открыто 2 новых фирменных магазина формата «остров», сообщила пресс-служба компании.

— Мы продолжаем плановое расширение розничной сети для достижения по итогам года 15% доли на рынке ювелирного ретейла, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — Открытые в 1 квартале 2022 года магазины стали частью D2C-канала, который объединяет оффлайн-розницу и онлайн-коммуникации с клиентами через web-сайт и мобильное приложение. На D2C приходится больше половины продаж бренда при ROPO выше 65%.

Новые магазины «острова» SOKOLOV площадью 12м2 и 14 м2 заработали в ТЦ «Континент» и ТЦ «Атриум». В каждом из новых магазинов сети SOKOLOV представлены тысячи моделей ювелирных украшений из золота и серебра, включая коллекцию весна-лето 2022 и новый модельный ряд бриллиантового суббренда SOKOLOV Daimonds, разработанный совместно с актрисой Ренатой Литвиновой.

В прошлом году оборот ювелирных изделий компании в Новосибирске и области вырос на 29% год году и составил 5 млрд рублей. Размер среднего чека увеличился до 5 214 рублей.

SOKOLOV — лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной Палаты РФ и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов (на начало 2022 года 350 монобрендовых торговых точек).

По данным 2ГИС, в рубрике «ювелирный магазин» в Новосибирске зарегистрирована 391 компания. Лидером ко количеству точек является сеть ювелирных магазинов «585*Золотой» — 26 филиалов, на втором месте «Хризолит» —14 филиалов, на третьем «Азурит» — 13. У сети «Аэлита» 9 филиалов, по 6 магазинов у компаний «Русский ювелир», «Магии самоцветов» и SUNLIGHT Brilliant, 5 филиалов у «Московского ювелирного завода». Кстати, по данным 2ГИС, у компании SOKOLOV в Новосибирске сегодня 8 торговых точек.