Зоопарк Новосибирска снял на видео манулов, которые радуются первому снегу

Зоопарк Новосибирска поделился кадрами манулов, которые счастливо бегают по первому снегу. Манулы выглядят отлично подготовленными к зимовке. Видео опубликовано Новосибирским зоопарком в Телеграм.

Известно, что краснокнижным животным не нравится глубокий снег. Короткие лапки не позволяют им попрыгать по сугробам. К счастью, в Новосибирске снег только начался, поэтому манулы могут свободно бегать по своей территории.

Завидев гостей зоопарка, они пристально всматриваются в посетителей.

Напомним, что пять детенышей родились в апреле 2023 года. Молодая мать Ева показала себя прекрасно. Она отлично справляется со своими шустрыми малышами. Они большую часть дня проводят на улице. Их игры похожи на игры всех больших и малых кошек.

— Котята «охотятся» друг за другом — учатся затаиваться, а потом внезапно нападать. Они охотно играют с мячиками, веточками, травой. Иногда они пытаются вовлечь в свои игры маму, но чаще сами себя занимают, — рассказывают зоологи.

В вольере есть домики, укрытия, бревна и коряги, по которым кошки могут лазать.

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