Новосибирским бизнесменам предложили экспортировать товары в провинцию Цзянсу в Китае

— Мы отмечаем большой интерес новосибирских компаний к развитию экспорта в Китай. В ходе встречи с китайским бизнесом в Новосибирске были достигнуты договоренности о визите расширенной делегации китайских партнеров в Новосибирскую область. Мы понимаем, что это партнерство в долгосрочной перспективе даст большой вклад в экономику региона, — отметил Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области.

Руководитель торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в Российской Федерации и СНГ Цзя Инькэ отметил, что провинция Цзянсу придает большое значение научно-техническим инновациям, которые являются движущей силой качественного экономического развития, а также активно расширяет сотрудничество с Россией в области науки и техники, инноваций и преобразования технологий.

Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области и занимает 1 место по импорту и экспорту.

Китайские компании заинтересованы в экспортно-импортном партнерстве по некоторым видам товаров, среди них базовое масло, строительная техника и строительные материалы, станки, ремесленные продукты, автозапчасти и другое. В целом, экспорт Новосибирской области с Китайской Народной Республикой в 2022 году увеличился на 69,8%, а импорт — на 31,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что «Юза инвест» передала газопроводные сети в собственность региона.