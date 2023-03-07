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Новосибирским бизнесменам предложили экспортировать товары в провинцию Цзянсу в Китае

  • 07/03/2023, 16:07
экспорт в Цзянсу
КНР занимает первое место по внешнеторговому обороту с Новосибирской областью.

— Мы отмечаем большой интерес новосибирских компаний к развитию экспорта в Китай. В ходе встречи с китайским бизнесом в Новосибирске были достигнуты договоренности о визите расширенной делегации китайских партнеров в Новосибирскую область. Мы понимаем, что это партнерство в долгосрочной перспективе даст большой вклад в экономику региона, — отметил Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области.

Руководитель торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в Российской Федерации и СНГ Цзя Инькэ отметил, что провинция Цзянсу придает большое значение научно-техническим инновациям, которые являются движущей силой качественного экономического развития, а также активно расширяет сотрудничество с Россией в области науки и техники, инноваций и преобразования технологий.

Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области и занимает 1 место по импорту и экспорту.

Китайские компании заинтересованы в экспортно-импортном партнерстве по некоторым видам товаров, среди них базовое масло, строительная техника и строительные материалы, станки, ремесленные продукты, автозапчасти и другое. В целом, экспорт Новосибирской области с Китайской Народной Республикой в 2022 году увеличился на 69,8%, а импорт — на 31,9%.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Юза инвест» передала газопроводные сети в собственность региона.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт в Китай импорт из Китая внешнеторговый оборот


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