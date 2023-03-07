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«Томская генерация» объявила аукцион на техническое перевооружение ГРЭС-2

  • 07/03/2023, 15:57
«Томская генерация» объявила аукцион
Начальная стоимость контракта составляет 67,2 млн рублей.

АО «Томская генерация» (входит в «Интер РАО») объявило поиск подрядчика на техническое перевооружение мазуто- и маслохозяйства ГРЭС-2. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Работы по техперевооружению будут выполняться в рамках инвестпрограммы «Томской генерации» и пройдут в 2023 и 2024 годах.

В рамках работ подрядчику предстоит заменить трубопроводы, оборудование КИПиА и систему вентиляции, выполнить замену бакового хозяйства хранения турбинного и трансформаторного масла, выполнить антикоррозийную защиту трубопроводов и металлоконструкций мазуто- и маслохозяйства на ГРЭС-2. Все работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года.

Начальная стоимость контракта составляет 67,2 млн рублей. Заявки на участие в открытых конкурентных переговорах принимаются до 20 марта, а итоги предполагается подвести 31 мая.

ГРЭС-2 эксплуатируется с 1945 года, обеспечивает теплоснабжение Советского и Кировского районов Томска. На ГРЭС-2 действуют пять турбин и десять котлоагрегатов. Установленная тепловая мощность — 815 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность — 288 МВт.

 

Ранее редакция сообщала о том, что главу дирекции автодорог Иркутской области задержали за превышение полномочий.

Фото с страницы «Томской генерации» в ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Томская область

Теги : Томская генерация» техническое перевооружение ГРЭС-2


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