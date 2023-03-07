В Новосибирске на фасаде нового ЛДС появился экран с видами города

На фасаде нового ледового дворца спорта в Новосибирске появился экран, на котором показывают виды города в разное время суток и в разное время года, пишет КП-Новосибирск. Однако во время хоккейных матчей на нем будет транслироваться счет играющих команд.

В пресс-службе «Арены» изданию сообщили, когда пройдут первые хоккейные матчи.

— Сначала должен пройти тестовый матч с задействованием всех систем арены и тестированием спортивной составляющей (например, замена защитного стекла во время матча, эвакуация пострадавшего спортсмена с ледового поля в машину скорой медицинской помощи и т.д.), после него на арене должен будет пройти матч МХЛ и только потом — уже официальные матчи КХЛ, — рассказала пресс-атташе ГАУ НСО «Арена» Анастасия Степченко.

Ранее редакция сообщала, что арестовали одного из субподрядчиков ледовой арены в Новосибирске.

Фото пресс-службы ГАУ НСО «Арена»