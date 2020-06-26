Арабский инвестор вложится в три новосибирских проекта

Председатель Совета директоров «Амваль и Амаль Консалтинг» (AMWAL & AMAL) Сами Абдулвахид Касем Галеб Аль-Хилали рассказал InfoPro54.ru о том, какие проекты в Сибири интересны инвесторам из стран Персидского залива, а также о тех проектах, в которые он решил вложить личные деньги.

— Господин Сами Абдулвахид Касем Галеб Аль-Хилали, почему вы решили прийти в Новосибирскую область. С чем это связано?

— Наша компания представляет интересы инвесторов Северной Африки и Ближнего Востока, для которых сибирский регион — новая территория. У него большой потенциал, и мы одни из первых представителей нашего экономического ареала выходим на этот рынок. Для старта выбрали Новосибирскую область. В вашем регионе много интересной продукции и производств, которых нет ни в одном другом городе России. Это означает, что они будут хорошо продаваться не только в вашей стране, но и за ее пределами.

— Но в нашем регионе гораздо сложнее ситуация с логистикой, чем в той же Центральной России?

— Это действительно так, но сейчас правительство РФ в целом и региона в частности уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции российских производителей: по налогам, закупке материалов и оборудования, перевозке продукции. Да, сибирская ветка АО «РЖД» сильно загружена, но она стабильно работает.

— Лесопереработка, биотехнологии, продукты сельхозпроизводства. Кроме того, нам, безусловно, интересны разработки институтов и инновационных компаний Академгородка.

По некоторым проектам у нас уже начались переговоры, по части — они находятся в завершающей стадии. Например, мы привлекли несколько учредителей, и в партнерстве с новосибирским бизнесом создали совместное предприятие ООО «Кобальт Оил» (По данным Rusprofail, Сами Абдулвахид Касем Галеб Аль-Хилали в компании принадлежит 49%). Оно будет заниматься закупкой сырой нефти, а также переработкой и продажей нефтепродуктов — от бензина до авиационного керосина.

— Каков объем переработки, инвестиций в этот проект? Планируете ли вы поставлять произведенную продукцию на экспорт?

— Ориентировочный объем инвестиций около 2 млрд рублей. Но нам нужно получить финальное подтверждение инвесторов на это финансирование, поэтому мы ждем, когда будут открыты границы, чтобы закрыть сделку. Надеемся, что в течении июля нам удастся это сделать и в августе уже начать работу по проекту. Объем переработки составит около 50 тысяч тонн сырой нефти в месяц. Структура продуктов переработки пока в процессе обсуждения.

Что касается экспорта, то пока у нас по российскому законодательству нет возможности выходить с продуктами на внешний рынок, но в плане, конечно, мы на это рассчитываем. В принципе, все проекты, в которые мы привлекаем ресурсы наших инвесторов из стран Персидского залива, мы сразу рассматриваем с точки зрения экспорта на мировые рынки.

— Вы говорили об интересах на рынке АПК…

— Да, сейчас мы ведем переговоры с несколькими новосибирскими производителями мяса: говядины, баранины. Планируем закупать их продукцию и поставлять ее на экспорт. Кроме того, планируем привлекать инвестиции для создания в Новосибирской области совместного предприятия по выращиванию растительной продукции, особенно пшеницы.

— Вам интересен только готовый бизнес, или вы рассматриваете возможность участия в строительстве новых активов?

— Мы готовы как строить новые промышленные предприятия, так и заниматься закупкой нового оборудования, чтобы создавать конкурентоспособные современные производства. Все будет зависеть от перспективности проекта.

— Как частный инвестор я планирую войти в капитал компании ООО «Инд-Сибирь» (входит в ГК «Сибирский гигант») по производству мяса индейки. Сейчас ведем переговоры об условиях сотрудничества. Не исключаю, что договор будет подписан в течение июля. Личные инвестиции я также намерен вложить в проект, связанный с лесопереработкой. Его бизнес-план уже готов, но детали мы пока не называем.

Кроме того, меня заинтересовал проект, который реализует резидент Биотехнопарка Кольцово по производству БАДов, витаминов из натуральных сибирских продуктов. После двухмесячных переговоров с компанией-разработчиком ООО «Компания ДТК» и ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» («АИР») мы сейчас создаем совместное предприятие. Подписано предварительное соглашение. Каждый партнер получит в нем по трети акций.

Подчеркну: сроки инвестирования в эти проекты также будут зависеть от сроков открытия границ! Но я, как частный инвестор, заинтересован в их максимально быстрой реализации.

— Как будет организовано управление проектами?

— В апреле в Новосибирске мы учредили компанию ООО «Амваль и Амаль Консалтинг», директором и единственным учредителем которой я являюсь. Это местный филиал нашей международной компании AMWAL & AMAL. Я буду работать между Новосибирском, странами Северной Африки и Ближнего Востока, оказывать консалтинговые услуги арабским компаниям.

Кроме того, сейчас вместе с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» мы создаем в Новосибирске «Российско-арабский центр экономических исследований». Его возглавит господин Ради Намер Салех. Этот центр займется поиском и изучением проектов в регионе, а также привлечением в эти проекты инвестиций наших партнеров. Он будет организовывать переговоры, работать с органами власти, прорабатывать и сопровождать сделки.

Центр также будет оказывать содействие экспорту продукции предприятий Новосибирской области, которые будут интересны покупателям на зарубежных рынках, проводить бизнес-конференции, форумы и выставки, организовывать бизнес-миссии для новосибирских предприятий в страны Ближнего Востока, Северной Африки и для инвесторов в Новосибирск. В планах — организация выставок продукции новосибирских предприятий в странах Персидского залива.

— Можете рассказать, на каких условиях вы планируете входить в проекты? Каков может быть объем инвестиций? Для компаний, особенно связанных с инновационными разработками, важным критерием является возможность остаться в проекте…

— Первоначальный объем инвестиций может варьироваться от 25 до 50 млн долларов. Мы не против того, чтобы в проекте оставались разработчики, и не против российских партнеров. Что касается доли, то она будет зависеть от разных факторов, в том числе вклада партнеров в проект.

— В перспективе планируете расширить сферу своих интересов? Рассматриваете возможность привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, в сферу ЖКХ, переработку и утилизацию ТКО?

— Нам интересны многие отрасли. Думаю, что когда представительство «Российско-арабского центра экономических исследований» заработает в Новосибирске в полную силу, вы удивитесь тому, насколько наши интересы разносторонни.

— Как оцениваете систему привлечения в регион инвесторов, созданную в Новосибирской области? Насколько она эффективна?

— О предварительном сотрудничестве мы договорились с гендиректором ОАО «АИР» Александром Зыряновым еще во время нашего визита в Новосибирск в 2019 году. Особая благодарность АИР, господину Зырянову, господину Плотникову (Замдиректора АИР Василий Плотников. — Ред.) за помощь в получении виз, организации переговоров с новосибирскими компаниями и бизнесменами. Все переговоры мы проводили с их помощью, все договоренности достигнуты при их поддержке, и, надеюсь, такое плодотворное сотрудничество продолжится. В целом, хочу сказать, что российское законодательство очень лояльно по отношению к иностранным инвесторам. Если бы это было не так, то мы бы сюда просто не пришли.

Подготовила Юлия Данилова

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