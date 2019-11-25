Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Фильмы Одесской киностудии теперь доступны всем

  • 25/11/2019, 10:17

Фильмы, которые были произведены Одесской киностудией теперь можно найти в сети. Смотреть их можно на специальном официальном канале видеохостинга YouTube. Выбрать любимый фильм киностудии вы можете тут: https://www.youtube.com/user/OdessAnimationStudio.
Там большое количество любимых фильмов. Среди них всеми любимые «Два бойца», «Чародеи», «Весна на Заречной улице», «Жажда», для детей «Приключения Электроника», «Приключения Петрова и Васечкина» и другие замечательные фильмы разных лет.

Одесская киностудия является одной из самых первых на территории СССР и Украины. Создание студии начинается в далеком 1907 году. В то время работало киноателье «Мирограф». В 1919 году киностудия стала государственной. Каждый год студия развивалась, становилась популярной. В 1922 году создали на этой базе киностудию в Одесскую кинофабрику Украины. Здесь трудился над кино Александр Довженко, в его честь названа киностудия в столице Украины. Студия стала толчком в карьере для уже известных кинорежиссеров. Среди них Муратова, Тодоровский, Говорухин. В 1929 году студию переименовали в «Украинфильм». Во время Великой Отечественной Войны киностудия стала частью Ташкентской киностудии, с 1954 года студия снова работает в родном городе Одессе. В 2005 году государству стал принадлежать контрольный пакет акций киностудии.

В 1965 году впервые в период тяжелого кризиса Одесская студия выводит на мировой экран – ленту «Верность», это было дебютом Петра Тодоровского, и лента получает главную награду Венецианского фестиваля. Одесская киностудия создавала на то время огромное количество фильмов для детей. «Приключение Электроника» Получило наивысшую награду Ленинскую премию. В середине 90-х здесь появилась Студия Мультипликации, которая производит мультфильмы для детей для телевидения и фестивалей. Мультипликацию делали за границу, государственных заказов тогда не было.

Одесская киностудия была самым большим создателем телевизионных фильмов в Украине, которые радовали тогда и радуют сейчас зрителя замечательными фильмами. И сейчас в свободном доступе на канале в YouTube, где собраны все фильмы киностудии, зритель без проблем найдет любимое кино.

На территории Одесской киностудии находится действующий музей кино украинских кинематогрофистов. там есть книги, газеты, журналы о кино с 1900 года, которые собирались со дня создания студии. Еще очень много информации о режиссерах, актерах, и кинотехнике можно найти в музее. Экскурсия по музею откроет многие неизвестные вам ранее тайны кино.

В киностудии можно взять напрокат декорации, реквизиты, арендовать павильон для съемок, циклораму.

Популярное с сайта

Апелляция поддержала решение ФАС о медицинском картеле

Апелляция поддержала решение ФАС о медицинском картеле

25/11/2019, 13:25
Фирмы пытались оспорить решение новосибирского УФАС.

ФАС остановила конкурс на реконструкцию ВПП в Толмачёво

25/11/2019, 13:04
Стоимость работ оценивается в сумму более 3,6 млрд рублей.
В правительстве региона разработали проект дорожной карты развития конкуренции в Новосибирской области

В правительстве региона разработали проект дорожной карты развития конкуренции в Новосибирской области

25/11/2019, 12:51
В него включены 33 товарных рынка.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

25/11/2019, 20:28

Проезд в автобусе вырастет до 24 рублей

25/11/2019, 18:52

Сеть брендовых магазинов lady & gentleman CITY выйдет на биржу

25/11/2019, 17:15

33 ЖК Новосибирской области примут участие в Градостроительном конкурсе новостроек

25/11/2019, 17:12

Количество заведений вьетнамской кухни в Новосибирске выросло на 223%

25/11/2019, 15:32

Апелляция поддержала решение ФАС о медицинском картеле

25/11/2019, 13:25

ФАС остановила конкурс на реконструкцию ВПП в Толмачёво

25/11/2019, 13:04

В правительстве региона разработали проект дорожной карты развития конкуренции в Новосибирской области

25/11/2019, 12:51

Новосибирцы стали реже обращаться к услугам психологов

24/11/2019, 09:31

Новосибирск три дня побудет литературной столицей России

22/11/2019, 20:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска