Фильмы Одесской киностудии теперь доступны всем

Фильмы, которые были произведены Одесской киностудией теперь можно найти в сети. Смотреть их можно на специальном официальном канале видеохостинга YouTube. Выбрать любимый фильм киностудии вы можете тут: https://www.youtube.com/user/OdessAnimationStudio.

Там большое количество любимых фильмов. Среди них всеми любимые «Два бойца», «Чародеи», «Весна на Заречной улице», «Жажда», для детей «Приключения Электроника», «Приключения Петрова и Васечкина» и другие замечательные фильмы разных лет.

Одесская киностудия является одной из самых первых на территории СССР и Украины. Создание студии начинается в далеком 1907 году. В то время работало киноателье «Мирограф». В 1919 году киностудия стала государственной. Каждый год студия развивалась, становилась популярной. В 1922 году создали на этой базе киностудию в Одесскую кинофабрику Украины. Здесь трудился над кино Александр Довженко, в его честь названа киностудия в столице Украины. Студия стала толчком в карьере для уже известных кинорежиссеров. Среди них Муратова, Тодоровский, Говорухин. В 1929 году студию переименовали в «Украинфильм». Во время Великой Отечественной Войны киностудия стала частью Ташкентской киностудии, с 1954 года студия снова работает в родном городе Одессе. В 2005 году государству стал принадлежать контрольный пакет акций киностудии.

В 1965 году впервые в период тяжелого кризиса Одесская студия выводит на мировой экран – ленту «Верность», это было дебютом Петра Тодоровского, и лента получает главную награду Венецианского фестиваля. Одесская киностудия создавала на то время огромное количество фильмов для детей. «Приключение Электроника» Получило наивысшую награду Ленинскую премию. В середине 90-х здесь появилась Студия Мультипликации, которая производит мультфильмы для детей для телевидения и фестивалей. Мультипликацию делали за границу, государственных заказов тогда не было.

Одесская киностудия была самым большим создателем телевизионных фильмов в Украине, которые радовали тогда и радуют сейчас зрителя замечательными фильмами. И сейчас в свободном доступе на канале в YouTube, где собраны все фильмы киностудии, зритель без проблем найдет любимое кино.

На территории Одесской киностудии находится действующий музей кино украинских кинематогрофистов. там есть книги, газеты, журналы о кино с 1900 года, которые собирались со дня создания студии. Еще очень много информации о режиссерах, актерах, и кинотехнике можно найти в музее. Экскурсия по музею откроет многие неизвестные вам ранее тайны кино.

В киностудии можно взять напрокат декорации, реквизиты, арендовать павильон для съемок, циклораму.