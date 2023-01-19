Новосибирских бойцов обеспечили приборами ночного видения местного производства

«Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие осуществляет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих: электронно-оптических преобразователей, приборов ночного видения, фотоумножителей и.т.п. И можно сказать, что это производство уникальное – серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

Генеральный директор АО «Катод» Анатолий Еременко сообщил губернатору, что предприятие укомплектовано уникальным оборудованием, разработанным и изготовленным собственными специалистами в соответствии с новейшими мировыми достижениями в отрасли электронной промышленности. Осуществляется строгий контроль качества на каждой стадии жизненного цикла продукции — от проверки материалов до тестирования готовых приборов.

Современные приборы ночного видения, произведенные «Катодом», уже поставлены для снабжения новосибирских бойцов.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть целый ряд программ и инструментов, утверждённых правительством региона, уточнил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

— Действует программа развития промышленности и повышения конкурентоспособности. Скажем, потребителю продукции «Катода» — приборостроительному заводу – была оказана поддержка по НИОКРовским разработкам. Есть программа развития и поддержки научно-производственных центров. А такие предприятия фактически уже сами стали НПЦ. За год была осуществлена и подготовка производства, и запуск, и освоение серийного производства, — отметил замгубернатора.

Также Андрей Травников провёл в Правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям, принимающим участие в СВО.

Фото с сайта правительства Новосибирской области