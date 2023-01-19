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Пошлину за лицензию на осуществление деятельности для операторов связи увеличат в 133 раза

  • 19/01/2023, 15:51
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Пошлину за лицензию на осуществление деятельности для операторов связи увеличат в 133 раза
Госдума поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

За счет увеличения пошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей депутаты рассчитывают обязать операторов связи устанавливать на свои сети системы оперативно-розыскных мероприятий.

Госдума поддержала законопроект в первом чтении, однако два комитета — по бюджету и защите конкуренции — не согласны с принятием решением и намерены в дальнейшем добиваться снижения пошлины, сообщает «Ъ».

По мнению комитета по защите конкуренции, высокая пошлина значительно увеличит финансовую нагрузку на операторов и при этом затормозит выход на рынок новых компаний, что, в свою очередь, обязательно приведет к монополизации.

Если законопроект все же будет принят, то он вступит в силу с 1 января следующего года.

Издание уточняет, что инициатором проекта выступило Минцифры.

Еще в прошлом году ведомство внесло предложение узаконить оборотные штрафы для тех операторов, у которых на сетях нет систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), а также увеличить госпошлины и обязать операторов перед получением лицензии согласовывать схему построения сетей с ФСБ. Но, по данным издания «Интерфакс» до Госдумы дошёл только проект с увеличением пошлин.

СОРМ — это системы, которые позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов. С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому мобильные операторы и интернет-провайдеры должны временно хранить эти данные.

Отмечается, что операторы предпочитали уклоняться от их установки СОРМ из-за технических и финансовых сложностей.

Ранее редакция сообщала, что Госдума отказала родителям в ежегодных выплатах по 10 тысяч рублей на детей к началу учебного года.

Фото: pexels.com — Polina Tankilevitch

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : операторы связи госпошлина Госдума


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