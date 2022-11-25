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Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей

  • 25/11/2022, 14:56
Автор:
поправки в бюджет
А сколько после поправок в бюджет дойдет до областного центра?

Согласно последним решениям Госдумы по поправкам в федеральный бюджет, принятым на днях во втором чтении, объем межбюджетной поддержки Новосибирской области на 2023 год суммарно увеличится на 6,5 млрд рублей, 2024-й  на 8,5 млрд, 2025-й на 13,4 млрд. Об этом сообщил глава регионального минфина Виталий Голубенко на сессии Заксобрания.

публичные слушания по бюджету

На что в регионе не хватает средств: проект бюджета разобрали на публичных слушаниях

 Здесь я хотел бы подчеркнуть, что на сегодня, чтобы повысить градус управляемости целевыми программами, приоритет федеральной поддержки отдан не нецелевым трансфертам в форме дотации, а именно целевым. Поэтому и в структуре мы наблюдаем, что рост целевых трансфертов будет расти, а нецелевых — замедляться. В общем объеме поддержки 7,8 млрд это увеличение целевой поддержки, сообщает министр. И будет для нас один вызов это сокращение дотаций где-то на 1,3 млрд. Причины усиление акцента федеральной бюджетной политики именно на целевую трансфертную поддержку регионов. В последующие годы из-за того, что уровень обеспеченности Новосибирской области высокий, у нас объем дотационной поддержки, скорее всего, будет сокращаться. Поэтому наше внимание должно быть приковано, прежде всего, к эффективным мерам государственной поддержки экономики и к тому, чтобы экономическое здоровье нашего региона было всегда в порядке.

Что касается трансфертов этажом ниже от региона к муниципалитетам, то, по словам министра, в настоящее время в областном правительстве рассматриваются заявки, поступающие от муниципалитетов, на финансирование тех или иных статей расходов.

Мы консолидируем сегодня все поступающие заявки, говорит глава минфина. Они сегодня все лежат в плоскости улучшения инфраструктуры, создания комфортной городской среды. Мы проводим анализ дополнительных ресурсов, чтобы посмотреть, насколько можем улучшить качественные показатели расходной части бюджета.

метро в Новосибирске

В областном бюджете пока не заложены средства на подготовку проекта развития метро

Как напомнил зампредседателя аграрного комитета Роман Яковлев, пока, в частности, открытым остается вопрос софинансирования исполнения наказов избирателей по дорогам частного сектора и благоустройству территорий в Новосибирске.

В Новосибирской области уникальный опыт в части решения вопросов, которые волнуют жителей, считает Яковлев. Одно из важных направлений это придомовые территории, дороги частного сектора, тротуары. Мы, фракция КПРФ, подавали поправку, чтобы на 3 года Новосибирску выделялись 200 млн на благоустройство придомовых территорий и по 100 млн на дороги частного сектора и тротуары. По итогам обсуждения была достигнута консолидированная позиция о возобновлении данной практики.

Напомним, что этот же вопрос депутаты поднимали еще на слушаниях по проекту областного бюджета, 9 ноября.

Как заявил министр депутату, областной центр точно в финансовом плане региональным правительством обижен не будет.

Наш бюджет предусматривает значительные средства Новосибирску на повышение зарплат бюджетникам более 2,5 млрд рублей, сообщил Голубенко. Это связано с тем, что сегодня у Новосибирска наблюдается замедление роста собственных доходов, а рост зарплат в экономике опережает реальные темпы доходов, происходит кассовый разрыв по выполнению зарплатных обязательств перед бюджетниками. Мы впервые за последние годы сделали значительные акценты в эту сторону. Тем не менее то, о чем вы говорите, обязательно будет рассмотрено. Кроме того, в рассмотрении — вопрос дополнительной поддержки Новосибирску для покупки троллейбусов.

дорожная техника

Мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники

То, что вопрос помощи муниципалитету в части зарплат бюджетников обсуждался, подтвердил и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Мы с губернатором прошли по всем фракциям, встретились со всеми депутатами вопрос решен, заявил Шимкив.

Что касается фракций, то в поддержку бюджета в первом чтении высказались руководители двух из них вице-спикеры Владимир Карпов (КПРФ) и Андрей Панферов («Единая Россия»).

Зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков через телеграм-канал «Новосибирь» сообщил, что выделяемую из бюджета страны в адрес Новосибирской области сумму после второго чтения бюджета в Госдуме увеличили на 15,2 млрд руб. по сравнению с первым чтением. По его словам, из выделенных средств 7,5 млрд рублей — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 1,4 млрд руб. пойдут на комплексное развитие сельских территорий, 1,8 млрд руб. — на строительство школ. На обеспечение почти 152 тыс. учащихся начальной школы выделено 1,5 млрд руб., на строительство и ремонт дорог —3,4 млрд.

Напомним, что годом ранее на федеральном уровне Новосибирской области было всего предусмотрено выделение более 56 млрд рублей. Об этом Александр Жуков сообщал на сессии регионального парламента. Из них дотации в размере 6,4 млрд — на выравнивание бюджетной обеспеченности, что, по словам вице-спикера Госдумы, поможет региону выполнить свои социальные обязательства. На повышение оплаты труда бюджетников были выделены 2,3 млрд рублей, 1,6 млрд на ледовую арену, более 4,4 млрд на продолжение реконструкции аэропорта Толмачево, 717 млн на реконструкцию участка дороги «Иртыш», 5 млрд на строительство дороги «Чуйский тракт». На строительство «СКИФ» в 2023-м планировалось направить 12,9 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, какой регион и почему вернул десятки миллионов в федеральный бюджет.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : федеральный бюджет трансферты Поправки в бюджет


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