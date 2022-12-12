Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

— По плану финансирования на декабрь у нас сдвинулись более 47 млрд рублей. Мы «с колес» оплачиваем все платежи бюджетополучателей и органов власти, — сообщил на заседании бюджетного комитета регионального парламента министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Для сравнения: за два первых месяца 2022 года расходы бюджета были профинансированы на 36 млрд, а за четыре — на 65 млрд.

По данным ведомства, на 1 декабря доходы бюджета составили 237 млрд рублей при ожидаемом исполнении на год — 260 млрд. Расходы — 225 и 272,8 млрд рублей соответственно. Профицит исполнения бюджета на 1 декабря составил 12,2 млрд рублей. При том, что 2022 год область планирует закончить с дефицитом 12,6 млрд.

— По состоянию на 9 декабря динамика поступления собственных доходов снижается: темп роста составил 125%, при том, что за 9 месяцев был 130%. Снижение связано с возвратом по налогу на прибыль в ноябре-декабре, — добавил министр. — Расходы за счет областных и федеральных средств профинансированы на 84%. Те ассигнования, которые мы обсуждали в проекте нового бюджета, перенесенные на 2023 год, в этом не будут осваиваться. Но мы эти расходы полностью не снимаем. Если где-то состоится частичное выполнение работ, то можно будет провести оплату в 2022 году, не уводя ее на 2023-й.

В итоге комитет принял доклад министра финансов. Однако председатель комитета Федор Николаев заявил:

— Надеемся, что переходящих остатков бюджета будет меньше, чем в 2022 году.

Напомним, бюджет 2021 года был исполнен с профицитом почти в 15 млрд рублей, что вызвало критику у депутатов, которые заявили: эти деньги можно было бы использовать для строительства социальных объектов. В правительстве уточняли, что 5,5 млрд из них — это дополнительные внеплановые доходы, которые регион получил в III и IV кварталах 2021 года за счет ускоренного развития экономики и федеральных решений и не успел их потратить. Кроме того, под Новый год в область поступили 2 млрд федерального транша.

Ранее редакция приводила предупреждение Виталия Голубенко о том, что область может не успеть рассчитаться по всем контрактам в 2022 году.