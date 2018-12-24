Новосибирских производителей стройматериалов приглашают к участию в выставке

Выставка будет проходить с 29 января по 01 февраля 2019 года в Москве.

Структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства — участников регионального рынка бесплатно принять участие в коллективном стенде выставки «Отечественные строительные материалы (ОСМ)-2019» в г. Москва, сообщили в агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Выставка будет проходить с 29 января по 01 февраля 2019 года при поддержке Минпромторга РФ, ведущих отраслевых ассоциаций НОПСМ, АПКСМ, АПСИ, НААГ на центральной выставочной площадке страны ЦВК «Экспоцентр».

Отмечается, что известные бренды строительных и отделочных материалов российского и зарубежного производства представят свою продукцию в следующих разделах: стеновые материалы, конструкции; отделочные, облицовочные материалы, фасады; элементы мощения; тепло — и гидроизоляция; сухие строительные смеси; оборудование для производства стройматериалов; строительное оборудование и инструменты, а также упаковка и транспортировка.

В целях содействия в продвижении товаров, работ и услуг на российские и международные рынки участникам новосибирской делегации будет бесплатно предоставлено рабочее место в рамках коллективного стенда, обеспечено участие в деловой программе выставки, организованы переговоры с перспективными партнерами.

Фото: предоставлено агентством стратегических коммуникаций ВДА