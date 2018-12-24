В 2018 году в автоматизированной системе Новосибирской области выписано почти 2 млн рецептов

Работа по интеграции информатизации в медицину проводится в Новосибирской области во взаимодействии министерства здравоохранения с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Среди результатов совместной работы – ГИС «Автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения Новосибирской области». С начала 2018 года в системе выписано более 1,7 млн рецептов, а в ее подсистеме «Льготное детское питание» – более 120 тысяч рецептов.

Отмечается, что в 2018 году «Автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения Новосибирской области» была признана победителем в номинации «Лучший проект в отрасли: Государственное и муниципальное управление, силовые структуры» по версии конкурса «1С: Проект года».

— Одно из главных достижений системы — 95% обеспечение выписанными лекарственными препаратами в день обращения и 99% обеспечение в первые три дня. Это обусловлено тем, что при выписке рецепта врач видит реальное наличие лекарственных средств в пункте отпуска, прикрепленного к конкретному лечебному учреждению, и, соответственно в случае необходимости он может скорректировать стратегию лечения, делать замены, исходя из информации о наличии препаратов. При этом выбранный препарат автоматически резервируется на три дня под конкретный рецепт, что позволяет гарантировать его получение в аптечном пункте, — рассказали в пресс-службе.

В 2019 году планируется запуск роботизированного сервиса записи для записи на прием к врачу. Сервис на базе искусственного интеллекта с распознаванием и генерацией речи позволит сделать более эффективным и доступным получение данной услуги населением.

На сегодняшний день в Новосибирской области записаться на прием к врачу можно несколькими способами – круглосуточно посредством личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на сайте reg.nso.ru, по единому номеру 124 или лично обратившись в регистратуру поликлиники.

Как отметили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, самым востребованным дистанционным способом записи на прием к врачу является запись по телефону.

— Внедрение роботизированного сервиса записи повысит доступность сервиса, позволит перейти на круглосуточный формат, также даст возможность одновременно обслуживать все доступные линии связи. Это позволит избежать необработанные вызовов, которые в данный момент вынуждены быть в очереди ожидания, когда освободится ближайший оператор, — уверены в региональном правительстве.

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