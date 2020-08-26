В области из карантина выйдет около 700 фитнес-клубов

— Решение о восстановлении работы фитнес-клубов было принято на заседании правительства в понедельник, 24 августа. Мы ожидаем открытие около 700 предприятий (С учетом детских плавательных бассейнов, спортивных секций и школ— Ред.), большая часть из них — небольшие фитнес клубы, тренажерные залы, но есть и представители крупных федеральных сетей. Сейчас мы будет инспектировать, смотреть, насколько они готовы к приему клиентов, — заявил в ходе пресс-тура министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Почти пять месяцев фитнес-центры и спортивные клубы находились в режиме ограничений, поэтому жители и руководство и персонал заведений ждали разрешения на открытие.

— Одним из факторов принятия решения об открытии залов стало создание на территории Новосибирской области Ассоциации операторов фитнес-индустрии (Находится в стадии регистрации — Ред.). Раньше в этой области бизнеса по большому счету каждый клуб был сам по себе, а сейчас все объединились. Они разработали свой стандарт работы в период пандемии, уже вышли с предложениями к правительству региона об организации массовых мероприятий спортивной, физкультурной, оздоровительной направленности. Поэтому, мне кажется, это очень хороший позитивный пример, когда в такой сложный период бизнес объединяется и ведет активный диалог с властью, — отметил Андрей Гончаров.

По его словам, фитнес-индустрия Новосибирской области показала свою организованность и жизнеспособность, в течение всего срока ограничений ее представители вели с правительством Новосибирской области переговоры.

— Мы купили рециркуляторы, автоматические диспенсеры и другое. Сейчас задача — обучить персонал и контролировать, чтобы все требования выполнялись. Думаю, что в нашем клубе мы обеспечим высокий уровень санитарной безопасности, — заявил Велижанин.

Руководитель фитнес-клуба EDGE Евгений Велижанин пояснил, что благодаря правильной проектировке и оснащению клуба, его не пришлось переделывать, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора.

По данным 2ГИС, в рубрике «Фитнес» в Новосибирске зарегистрировано 434 компании. Ранее представители фитнес-индустрии рассказывали InfoPro54, что в отрасли в регионе заняты около 6 тысяч человек, и предупреждали, что около 70% предприятий не восстановят свою работу после карантина.

Фото пресс-службы правительства