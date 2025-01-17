Новосибирских водителей признали самыми агрессивными в России

Две трети россиян регулярно сталкиваются с агрессивным поведением водителей на дорогах. Чаще всего водители проявляют агрессию по отношению друг к другу, к велосипедистам и самокатчикам.

Жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области, как правило, ездят агрессивно. В то же время, наиболее вежливыми водителями можно назвать жителей Краснодарского края, Омской и Челябинской областей.

Согласно данным опроса Группы Ренессанс Страхование и сервис «Автокод», две трети российских водителей (67%) сталкиваются с агрессией на дороге, особенно часто — жители Новосибирской области (45%) и Татарстана (22%). В Нижегородской области такой опыт переживают 69% водителей.

В числе наиболее проблемных регионов, где водители часто испытывают агрессию на дороге, также оказались Воронежская и Ростовская области. Каждый третий респондент признаётся, что периодически испытывает сложности при перестроении из-за того, что другие водители не уступают им место.

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