«Расстраиваться не буду»: экс-губернатор Новосибирской области попал под санкции США

В новый санкционный список США попал Василий Юрченко, который занимал пост губернатора Новосибирской области с 2010 по 2014 год. Помимо него под ограничения американского министерства финансов попали еще 15 физлиц.

Из организаций черный список Министерства финансов США угодили Запорожская атомная электростанция и парк «Патриот». Из физических лиц — 16 граждан России, Турции и ФРГ. Среди них оказался и экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, который с 2023 года возглавляет Бердский электромеханический завод, входящий в структуру госкорпорации «Роскосмос».

При этом сам экс-губернатор узнал об этом от корреспондента Infopro54, а новость воспринял с юмором.

— И как это может на меня повлиять? Что изменится в моей жизни? Может стоит радоваться, или, наоборот, плакать. Хотя расстраиваться точно по этому поводу не буду. Пока нет времени об этом думать. Займусь этим позже, —лаконично сказал он корреспонденту Infopro54.

Напомним, в марте 2022 года в санкционный список, опубликованный на официальном сайте правительства Великобритании, вошли полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, сенатор Александр Карелин, а также сенатор и экс-губернатор Новосибирской области и Владимир Городецкий. В декабре 2022 года Минфин США включил в санкционный список российских губернаторов, в том числе Андрея Травникова.

Ранее редакция сообщала о том, что уже девять институтов Академгородка попали под санкции США.