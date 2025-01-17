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В новосибирском аэропорту Толмачево установлен новый рекорд по пассажиропотоку

  • 17/01/2025, 13:00
В новосибирском аэропорту Толмачево установлен новый рекорд по пассажиропотоку
Количество пассажиров на внутренних линиях составило более 7,5 миллионов человек

В течение 2024 года аэропорт Толмачево обслужил 9,299 млн. пассажиров, что на 2,3 % больше, чем годом ранее (9,093 млн.). Более четверти из них — это трансферные пассажиры, доля которых в общем потоке составила 26,9%. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

По внутренним воздушным линиям за год совершило перелет 7,578 млн. пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо них в десятку вошли Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Мирный, Екатеринбург и Якутск. При этом наибольший прирост пассажиропотока пришелся на Саратов (этого направления не было годом ранее), Надым (+172%) и Тобольск (+164%).

Пассажиропоток на международных линиях достиг 1,720 млн. пассажиров, что на 24,5% больше уровня прошлого года. Чаще всего путешественники посещали Анталию, Пхукет и Дубай. Чуть реже летали в Стамбул, Пекин, Бангкок, Утапао, Шанхай, Хургаду, Коломбо и Маталла. Последнее направление лидирует и по приросту пассажиропотока за год —+213%. За ним следуют Пекин (+181%) и Бангкок (+90%).

В компании увеличение объемов перевозок связывают с увеличением полетной программы таких авиакомпании как, «Аэрофлот», «RedWings», «Россия», «Алроса», «Qazaq Air» и «Узбекские авиалинии».

Всего за двенадцать месяцев 2024 года аэропорт обслужил 39815 самолёто-вылетов, а общий грузопоток «Толмачево» составил 25110 тонн.

Ранее стало известно, что новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 судов Airbus. 

Фото Infopro54, автор Gensa Gensa.

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Толмачёво аэропорт


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