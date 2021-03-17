Новосибирское правительство не претендует на городские земельные полномочия

Правительство региона не собирается ставить вопрос о перераспределении полномочий по земельным и градостроительным вопросам Новосибирска в свою пользу, несмотря на то, что 26 регионов уже пошли по этому пути. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил в ходе пресс-конференции.

— Внимание к генплану Новосибирска со стороны правительства совершенно обосновано в связи с ростом агломерации и реализации крупных проектов. Однако ставить вопрос о пересмотре полномочий не вижу необходимости и прошу не политизировать этот вопрос, — заявил губернатор.

По его словам, причины такой сдержанной позиции области в отношении города три.

— Во- первых, несмотря на ошибки при подготовке генплана, не вижу системного кризиса, — говорит Травников. — Во-вторых, передача всех полномочий в одни руки не гарантирует, что последующие процессы будут идеальны. В-третьих, принят пакет документов, позволяющих координировать градостроительную деятельность региона и муниципалитета. Эти вопросы с муниципалитетом решаются, пусть не публично. Считаю, что публичная порка на площади — это не решение хозяйственных вопросов, а политические игры. Я в эти игры не играю.

Напомним, что проект генплана Новосибирска был отозван с рассмотрения на сессии горсовета в конце прошлого года по инициативе областного парламента, что дало повод ряду экспертов говорить о заинтересованности региона в земельных полномочиях муниципалитета, тем более, что соответствующие предложения озвучивали отдельные депутаты.