Чтобы получить господдержку, самозанятые должны пройти конкурс

Безработным жителям Новосибирской области при открытии своего дела в качестве самозанятых обещают безвозвратные субсидии. Господдержка предоставляется на подготовку документов и регистрацию предпринимательской деятельности — до 15 тысяч рублей, 82 тысячи рублей — на реализацию бизнес-проекта. Но для этого нужно подготовить бизнес-план проекта, которым вы планирует заниматься.

В структуру бизнес-плана входят:

— титульный лист и резюме;

— место реализации бизнес-проекта;

— сметная стоимость предпринимательского проекта;

— срок реализации предпринимательского проекта;

— срок окупаемости предпринимательского проекта;

— заявление о конфиденциальности бизнес-проекта (о коммерческой тайне);

— подробное описание производимых товаров (работ, услуг);

— описание материально-технической, ресурсной базы для реализации бизнес-проекта (в том числе уровень квалификации персонала, реализующего предпринимательский проект);

— анализ рынка сбыта и конкурентов;

— план маркетинга и продаж;

— производственный план;

— оперативный план (с приложением календарного плана мероприятий реализации бизнес-проекта);

— календарный план реализации бизнес-проекта.

Предполагается, что помощь в подготовке бизнес-плана потенциальному самозанятому будут оказывать специалисты центров занятости области. Они обещают ознакомить претендента с основами организации предпринимательской деятельности и психологическими аспектами ведения бизнеса. Кроме того, карьерные эксперты центров проведут профессиональное тестирование, чтобы выявить способности и готовность человека к открытию своего дела.

Как пояснили корреспонденту Infopro54 в центре занятости населения Кировского района, под программу господдержки самозанятых попадают далеко не все. Для того чтобы получить финансирование на открытие своего дела необходимо:

— проживать в Новосибирской области;

— встать на учет в центр занятости и получить статус безработного;

— на претенденте не должно числиться никаких действующих организаций;

— и, наконец, вы должны написать бизнес-план и защитить его в порядке конкурсного отбора.

По наблюдению представителей центров занятости, опрошенных Infopro54, большой процент субсидий получают те самозанятые, чьи проекты более интересны для экономики региона. Среди приоритетных направлений — оказание бытовых услуг населению, переработка сельскохозяйственной продукции и торговля.

В 2020 году господдержку на открытие собственного дела получили около 1000 предприниматели. Для сравнения: в прошлом году на территории региона зарегистрировались около 35 тысяч самозанятых. Они задекларировали доходы в размере 4,5 млрд рублей. В бюджет региона они заплатили около 80 млн рублей.