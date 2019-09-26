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Новосибирское предприятие оштрафовано на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Имущество фирмы арестовано для обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.
  • 26/09/2019, 18:39
gavel

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Грива», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как рассказали в ведомстве, в апреле 2019 года Кировский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении регионального менеджера крупной торговой сети, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

— Установлено, что с июля по сентябрь 2017 года мужчина получил от коммерческого директора ООО «Грива» денежные средства в интересах юридического лица в целях надлежащего исполнения заключенного между организациями договора, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанные действия стали возможными ввиду непринятия обществом мер по противодействию коррупции. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По постановлению прокурора мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере 1 млн. рублей.

По ходатайству прокуратуры мировой судья арестовал имущество фирмы в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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