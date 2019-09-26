Снова конфликт на «Сибэлектротерме»

Работники ООО ТД «Сибмаш», которое расположено на территории ОАО «Сибэлектротерм», обратились с письмом (письмо есть в распоряжении редакции) к мэру Новосибирска, губернатору области, в Законодательное собрание региона, к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе, а также в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой разобраться в новом конфликте, разворачивающемся на площадке «Сибэлектротерма».

— С 18 сентября сотрудникам предприятия ограничен доступ на производство. По распоряжению конкурсного управляющего Сергея Лебедева и гендиректора АО Завод «Экран» (входит в РАТМ Холдинг Эдуарда Тарана) Александра Журавлева предприятие было обесточено, закрыто, людей не пускают на работу, — рассказал на пресс-конференции представитель коллектива сотрудников Павел Талецкий. — Сегодня у нас прошла встреча с Сергеем Семкой (Замгубернатора Новосибирской области. — Ред), и она была совершенно неконструктивной. Нам сказали, что на предприятии куча собственников, которые между собой конфликтуют, и власть не хочет в это вмешиваться. В итоге нам пообещали дать ответ в установленные законом сроки — до 30 дней. Но мы работаем на производственных предприятиях, несущих обязательства перед своими заказчиками, а сейчас на улице оказались около 200 человек! Если предприятия не выполнят заказ, то им потом будет нечем платить нам зарплаты!

Директор ООО ГК «СМК» (предприятие также отрезано от энергоснабжения) Евгений Белоусов напомнил, что с 2018 года на «Сибэлектротерме» был назначен новый конкурсный управляющий — Сергей Лебедев, который входит в группу специалистов, «работающих с предприятиями Группы РАТМ». 1 ноября 2018 года Лебедев заключил первый договор аренды промплощадки с АО Завод «Экран».

2018-2019

Павел Талецкий также сообщил, что за 11 месяцевгода ТД «Сибмаш» внесло 11 млн рублей арендной платы, без учета водо- и электроснабжения

Гендиректор ГК «СМК» добавил, что недавно Завод «Экран» снова заключил договор об аренде площадей «Сибэлектротерма». Несмотря на то, что условиями ранее заключенного договора с субарендаторами (в ноябре 2018 года) было предусмотрено сохранение существующих арендных отношений, резиденты промплощадки «получили договоры, которые их подкосили».

— В этих договорах предусматривается рост арендных платежей для наших предприятий еще на 38%. У кого-то из резидентов еще больше, а у кого-то существенно меньше. Нет обязательств по обеспечению нормальных условий труда для рабочих. Например, указывается, что зимняя температура в помещениях предусматривается на уровне -1 градус. Мы не согласились с этими условиями и вошли в договорной процесс, как это положено в юридической практике. В ответ на это с нами расторгли все договоры, ограничили подачу электроэнергии и доступ рабочих на рабочие места. С 4 сентября нас начали отрезать от электричества: вначале офисные помещения, а с 18 числа — производство. Кроме того, нам ограничен доступ к нашему имуществу — оборудованию, размещенному на предприятии, которое стоит десятки миллионов рублей. Мы считаем это решение противозаконным, а то что мы наблюдаем на наших предприятиях, похоже на ползучее рейдерство — захват успешно работающего бизнеса. Именно поэтому мы решили вынести эту проблему в публичную плоскость и в СМИ.

Белоусов подчеркнул, что его, как руководителя предприятия, также очень беспокоит вопрос сроков официального решения сложившейся ситуации — если все будет идти по регламенту, с получением ответов от официальных структур, то через 30 дней возобновлять производство уже будет сложно. Плюс за сорванные сроки заказов последуют штрафные санкции от партнеров.

По словам Евгения Белоусова, сегодня ТД «Сибмаш» и ГК «СМК» являются стабильными, успешно работающими компаниями. Крупнейшим заказчиком ГК «СМК» является фирма «Катерпиллер» (Также расположенная на «Сибэлектротерме». — Ред.) — компания производит для нее кузова для тяжелых карьерных самосвалов. ГК «СМК» также производит горношахтное оборудование, нестандартное сложное оборудование для институтов СО РАН. Совокупный портфель запланированных заказов составляет около 150 млн рублей. ТД «Сибмаш» выпускает оборудование для монтажа адронного коллайдера, электрометаллургическое оборудование, руднотермические и рудноплавильные печи, сельхозтехнику. В 2018 году выпустило товарной продукции на 120 млн рублей, за 9 месяцев 2019 года — на 68 млн. Средняя зарплата на предприятиях 38-39 тысяч рублей, задолженности по зарплате нет. Оба предприятия входят в состав совета кредиторов «Сибэлектротерма».

— По факту получается, что наши предприятия специально загоняют в такую ситуацию. Мы настаиваем на том, чтобы нам разрешили работать, людей допустили к их рабочим местам, и на том, чтобы все возникшие вопросы между нами и Заводом «Экран» решались в правовом поле, — заявил Белоусов. — Мы не отказываемся от повышения ставок субаренды, но оно должно быть обоснованным и равным для всех резидентов. Для сравнения, у того же Завода «Экран» аренда по новому договору осталась почти на уровне 2018 года. При грамотном подходе вся промплощадка могла бы нормально функционировать, «Сибэлектротерм» мог бы погашать свои обязательства перед кредиторами и в итоге уйти с конкурсного производства на внешнее наблюдение. А сейчас, по нашей информации, из-за резкого повышения ставок субаренды с площадки планируют уходить еще несколько резидентов. Нам это сделать гораздо сложнее, так как мы промышленное предприятие.

Руководитель юридической службы компании Виктор Манжуко добавил, что на последнем заседании арбитражного суда по делу «Сибэлектротерма» конкурсному управляющему неоднократно указывалось на сложившуюся на площадке ситуацию. В итоге судья предложил ему более тесно контактировать с кредиторами, в том числе по урегулированию отношений между арендатором и субарендаторами. На 10 октября намечено новое заседание совета кредиторов, где поставлен вопрос о смене арбитражного управляющего. Завтра около заводоуправления «Сибэлектротерма» работники ТД «Сибмаш» и ГК «СМК» намерены провести пикет, протестуя против сложившейся на предприятиях ситуации.

Гендиректор АО Завод «Экран» Александр Журавлев, отвечая на запрос InfoPro54, заявил, что площадка «Сибэлектротерма» находится в процедуре банкротства, ей управляет арбитражный управляющий, назначенный государством и кредиторами. Чтобы рассчитываться по долгам, он сдал площадку в аренду Заводу «Экран», который, в свою очередь, обязан сдавать ее субаренду. Сегодня на площадке 28 арендаторов, и только два из них задают вопросы (ТК «Сибмаш» и ГК «СМК»). Кстати, по его словам, год назад на «Сибэлектротерме» было 29 субарендаторов. За год ушел только один — из-за накопленных долгов за аренду, которые стал взыскивать новый ключевой арендатор.

— По законодательству, когда компания находится в процедуре конкурсного управления, она может заключать договоры аренды на срок не более 11 месяцев или до даты, указанной конкурсным управляющим. У нас такое событие наступило 27 августа. Конкурсный управляющий при заключении нового договора повысил нам стоимость аренды. Мы разослали субарендаторам письма, что вынуждены подписать с ними новые договоры на новый срок. Замечу, что даже с учетом повышения арендная ставка на «Сибэлектротерме» находится на нижней границе рынка. 26 компаний сегодня уже подписали все документы и успешно с нами сотрудничают. Две компании — высылают нам протоколы разногласий, выставляют различные требования и т.д. Мы не против обсуждать условия и приходить к консенсусу, но пока договор аренды не подписан, юридически за сохранность оборудования на производстве (стоимость которого составляет около 1 млрд рублей), за технику безопасности отвечаю я, так как арендую это имущество у конкурсного управляющего, — констатировал Журавлев.

По его словам, две недели назад представители Завода «Экран» встречались с директорами ГК «СМК» и ТД «Сибмаш» и убедительно просили ускорить заключение договоров. Ответных действий не последовало, в результате доступ был закрыт в производственные помещений, которые могут нести производственную опасность. Как подчеркнул Александр Журавлев, в офисные и прочие помещения доступ не перекрывался.

Собеседник InfoPro54 уточнил, что для Завода «Экран» цена за аренду площадки поднялась на 5-7%.

— Названная на пресс-конференции цифра повышения арендной платы — 38% — неверная. Повышение цены для субарендаторов в совокупности также укладывается в пределы 5-7%. Но эти договоры очень сложные. Компании арендуют не только производственные площадки, но и многочисленное оборудование. В этом году, к примеру, в договоры включены платежи за аренду тепла, а в прошлом их не было. Получается, что люди все перемешивают, манипулируют цифрами и говорят, что сильно изменилась цена, —поясняет гендиректор Завода «Экран». — Хочу подчеркнуть, что мы не заинтересованы в расторжении договоров с ТД «Сибмаш» и ГК «СМК». Они входят в число наших крупнейших арендаторов, приносят нам доход, и выгонять их — все равно что самим себе стрелять в ногу. Мы не хотим, чтобы они уходили, но, не получая арендную плату, мы не сможем содержать и развивать площадку. Мы и так в течении трех недель пошли на нарушение законодательства — работали без договоров аренды.

Он также заявил, что за прошедший год Завод «Экран» вложил средства в восстановление периметра, поставил охрану, заключил договоры на тепло-, газо- и электроснабжение.

— В настоящий момент все остальные арендаторы довольны условиями на площадке «Сибэлектротерма» и с удовольствием работают с нами, — уверен Журавлев. — Что касается претензий по состоянию корпусов и сетей, то у нас встречный вопрос: а кто довел их до такого состояния? Площадка в плачевном состоянии, многие годы за ней не следили, крыши нужно ремонтировать, корпуса утеплять и т.д. Собственником компаний ТД «Сибмаш» и ГК «СМК» является бывший гендиректор АО «Сибэлектротерм». А теперь он пытается возложить всю ответственность за ремонт, эксплуатацию зданий на нас. Это непорядочно.

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