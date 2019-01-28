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Недвижимость
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Новосибирское предприятие отправило более 20 тонн мороженого в Китай

Две партии товара были отправлены автомобильным транспортом.
  • 28/01/2019, 16:45
ice-cream

В январе 2019 года под контролем Россельхознадзора новосибирским предприятием отправлены в Китай две партии мороженого общим весом 20,39 тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области провели необходимый ветеринарный контроль в целях соблюдения требований страны-импортера. Вывоз экспортных партий с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом.

В Россельхознадзоре рассказали, что с начала текущего года из Новосибирской области в 9 стран экспортированы партии животноводческих грузов общим весом 463,2 тонны, в том числе корма, рыбная продукция, а также пухо-перовое сырье.

Фото: pixabay.com, автор- Counselling

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