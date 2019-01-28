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Недвижимость
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Росреестр стал реже отказывать в осуществлении сделок с недвижимостью

Чаще всего причиной принятия решений о приостановлении является недобросовестное отношение кадастровых инженеров при подготовке межевых планов.
  • 28/01/2019, 16:14
mfc

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги деятельности за 2018 год, в том числе по количеству принятых решений о приостановлениях и отказах по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В Новосибирской области лишь по 2% заявлений принято решение о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимость, это один из лучших показателей среди других регионов России, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— Столь низкий процент, несомненно, обусловлен снижением количества принятых решений о приостановлении по государственной регистрации прав в 2018 году, которое в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году и составляет 7586 решений; 1231 решение в 2018 году принято об отказе, это в 2 раза меньше чем в 2017 году, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что статистика принятых решений по государственному кадастровому учету и «единой процедуре» также показывает стабильную динамику снижения. Так, по итогам 2018 года приостановления по государственному кадастровому учету (с учетом «единой процедуры») составляют 5845 решений (в 3 раза меньше, чем в 2017 году), отказы – 1349 решений, что в шесть раз меньше итогового показателя 2017 года.

— Наиболее частой причиной принятия решений о приостановлении является недобросовестное отношение кадастровых инженеров при проведении кадастровых работ и подготовке межевых планов, а также несоответствие формы и (или) содержания представленных документов требованиям действующего законодательства, — уточнили в Росреестре.

Фото: Gensa Gensa

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