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Стартап как альтернатива диплому

Аудитории потенциальных стартаперов- студентов: от 3 до 5% от общего числа выпускников.
  • 28/01/2019, 16:53
Автор: Елена Танажко
Profstart1
«Их будет объективно мало, но это будут наиболее честные работы от студенческого предпринимательства».

Почему «стартап вместо диплома» вряд ли станет массовым, какой путь необходимо пройти каждому вузу на пути к образовательной новации и готовы ли преподаватели к такому формату работы — рассуждает руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» НГУЭУ Денис Обуховский:

— Диплом в формате стартапа — это уже никакое не будущее, а самое настоящее российского образования: по данным Минобрнауки РФ, он применяется уже в 71 вузе страны. Думаю, в первую очередь на «стартап-инициативу» отреагируют университеты версии 3.0, сочетающие образовательную деятельность с инновациями и предпринимательством.

НГУЭУ — не исключение: мы изучили опыт передового в этом направлении Дальневосточного федерального университета и прописываем регламент внедрения новой формы выпускной работы в нашем вузе.

Стоит отметить, что никаких специальных нормативных нововведений стартап в качестве диплома не требует — федеральный государственный образовательный стандарт не устанавливает жестких требований к формату и порядку выполнения выпускной квалификационной работы. Поэтому вуз, принявший решение внедрить эту практику, создает локальные нормативные акты, самостоятельно выбирая наиболее оптимальный порядок работы. Я — за автономное и добровольное погружение вузов в эту область без шаблонов. Пусть это станет «персональной» зоной ответственности каждого учебного заведения с учетом его специфики и стратегии развития.

Подчеркну, что никакого противопоставления нет и быть не должно — стартап не вместо диплома, корректнее говорить о дипломе в виде стартапа. Выпускник реализует свою проектную работу не в качестве традиционного исследования, а конкретного предпринимательского проекта. В дипломной работе он оценивает свою бизнес-стратегию, разбирает уже совершенные ошибки.

Предполагаю, что наиболее популярным, особенно на первых порах, этот формат будет в таких сферах, как ИТ, услуги, мелкое производство. Стартап — это точечный, избирательный формат, который ни в коем случае не может быть обязательным для всех профилей подготовки.

Необходимо руководствоваться и просто логикой: мини-кофейня, открытая студентом-статистиком, или проект кальянной вряд ли могут претендовать на выпускную работу. Должна быть профильная обоснованность выбранной темы и ее социальная значимость. И тут важна проработанность критериев оценки представленного студентом бизнес-проекта. В первую очередь — это интересный проектный ход, социальная значимость и, безусловно, прибыльность.

Что касается аудитории потенциальных стартаперов со студенческой скамьи, думаю, что они составят от 3 до 5% от общего числа выпускников. Это вновь путь «не для всех», скорее, исключение из правил. Это должны быть мотивированные на предпринимательскую деятельность, а, следовательно, и на получение прибыли, дипломники.Если привычное выпускное исследование можно провести для получения «корочки», то в случае собственного бизнес-проекта такая история не пройдет. А потому их будет объективно мало, но это будут наиболее честные работы от студенческого предпринимательства.

Проработки требует еще одна сторона вопроса: преподаватели, как правило, не готовы к работе в новом — как по содержанию, так и инструментарию — формате. Преподавателю, привыкшему к функционалу научного руководителя, объективно сложно стать бизнес-наставником для студенческого проекта. Учитывая реалии системы образования, у выпускника-стартапера должно быть два руководителя: от науки и от бизнеса. В идеальной картине мире уже на этапе защиты должен присоединиться инвестор.

Разобраться предстоит и с тем, что стартапы в большинстве своем — командная работа, пусть речь и идет о микрокомандах из 2-3 человек. Но выпускная работа индивидуальна и призвана продемонстрировать компетенции конкретного студента. Задача руководителя — выделить зоны ответственности каждого студента в общем результате.

Безусловно, надо отчетливо понимать: стартап в качестве диплома — явление, отчасти продиктованное модой на предпринимательство. Вузам, которые решаются облечь ее в реальные алгоритмы, предстоит большая работа по выстраиванию всей необходимой инфраструктуры. У выпускника всегда должно оставаться право выбирать — в какой форме продемонстрировать полученные знания и умения. Пусть это будет экспериментальная зона высокой степени свободы, наиболее располагающая к появлению действительно успешных бизнес-проектов.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ

 

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