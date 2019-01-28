Стартап как альтернатива диплому

Почему «стартап вместо диплома» вряд ли станет массовым, какой путь необходимо пройти каждому вузу на пути к образовательной новации и готовы ли преподаватели к такому формату работы — рассуждает руководитель проектного офиса «Предпринимательский университет» НГУЭУ Денис Обуховский:

— Диплом в формате стартапа — это уже никакое не будущее, а самое настоящее российского образования: по данным Минобрнауки РФ, он применяется уже в 71 вузе страны. Думаю, в первую очередь на «стартап-инициативу» отреагируют университеты версии 3.0, сочетающие образовательную деятельность с инновациями и предпринимательством.

НГУЭУ — не исключение: мы изучили опыт передового в этом направлении Дальневосточного федерального университета и прописываем регламент внедрения новой формы выпускной работы в нашем вузе.

Стоит отметить, что никаких специальных нормативных нововведений стартап в качестве диплома не требует — федеральный государственный образовательный стандарт не устанавливает жестких требований к формату и порядку выполнения выпускной квалификационной работы. Поэтому вуз, принявший решение внедрить эту практику, создает локальные нормативные акты, самостоятельно выбирая наиболее оптимальный порядок работы. Я — за автономное и добровольное погружение вузов в эту область без шаблонов. Пусть это станет «персональной» зоной ответственности каждого учебного заведения с учетом его специфики и стратегии развития.

Подчеркну, что никакого противопоставления нет и быть не должно — стартап не вместо диплома, корректнее говорить о дипломе в виде стартапа. Выпускник реализует свою проектную работу не в качестве традиционного исследования, а конкретного предпринимательского проекта. В дипломной работе он оценивает свою бизнес-стратегию, разбирает уже совершенные ошибки.

Предполагаю, что наиболее популярным, особенно на первых порах, этот формат будет в таких сферах, как ИТ, услуги, мелкое производство. Стартап — это точечный, избирательный формат, который ни в коем случае не может быть обязательным для всех профилей подготовки.

Необходимо руководствоваться и просто логикой: мини-кофейня, открытая студентом-статистиком, или проект кальянной вряд ли могут претендовать на выпускную работу. Должна быть профильная обоснованность выбранной темы и ее социальная значимость. И тут важна проработанность критериев оценки представленного студентом бизнес-проекта. В первую очередь — это интересный проектный ход, социальная значимость и, безусловно, прибыльность.

Что касается аудитории потенциальных стартаперов со студенческой скамьи, думаю, что они составят от 3 до 5% от общего числа выпускников. Это вновь путь «не для всех», скорее, исключение из правил. Это должны быть мотивированные на предпринимательскую деятельность, а, следовательно, и на получение прибыли, дипломники.Если привычное выпускное исследование можно провести для получения «корочки», то в случае собственного бизнес-проекта такая история не пройдет. А потому их будет объективно мало, но это будут наиболее честные работы от студенческого предпринимательства.

Проработки требует еще одна сторона вопроса: преподаватели, как правило, не готовы к работе в новом — как по содержанию, так и инструментарию — формате. Преподавателю, привыкшему к функционалу научного руководителя, объективно сложно стать бизнес-наставником для студенческого проекта. Учитывая реалии системы образования, у выпускника-стартапера должно быть два руководителя: от науки и от бизнеса. В идеальной картине мире уже на этапе защиты должен присоединиться инвестор.

Разобраться предстоит и с тем, что стартапы в большинстве своем — командная работа, пусть речь и идет о микрокомандах из 2-3 человек. Но выпускная работа индивидуальна и призвана продемонстрировать компетенции конкретного студента. Задача руководителя — выделить зоны ответственности каждого студента в общем результате.

Безусловно, надо отчетливо понимать: стартап в качестве диплома — явление, отчасти продиктованное модой на предпринимательство. Вузам, которые решаются облечь ее в реальные алгоритмы, предстоит большая работа по выстраиванию всей необходимой инфраструктуры. У выпускника всегда должно оставаться право выбирать — в какой форме продемонстрировать полученные знания и умения. Пусть это будет экспериментальная зона высокой степени свободы, наиболее располагающая к появлению действительно успешных бизнес-проектов.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ