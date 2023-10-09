Новосибирское УФАС включило «Стикс» в реестр недобросовестных поставщиков

Информация о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи с нарушением условий договора и рассмотрении вопроса о включении подрядчика ООО «Стикс» в реестр недобросовестных поставщиков поступила в Новосибирской УФАС от МУП «Энергия», сообщили в ведомстве.

Компания была признана победителем аукциона в электронной форме на поставку материалов для технического обслуживания и ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей в декабре 2022 года.

— 13 января 2023 года в адрес ООО «Стикс» было направлено письмо с требованием осуществить поставку товара на общую сумму 982, 2 тыс рублей в соответствии с условиями договора. После на адрес ООО «Стикс» была направлена претензия о возврате суммы предварительной оплаты. В следствии чего на адрес МУП «Энергии» не поступил ответ от ООО «Стикс», и сумму предварительной оплаты не вернул, — говорится в сообщении.

МУП «Энергия» г. Новосибирска обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о расторжении договора поставки и о взыскании с ООО «Стикс» сумму предварительной оплаты товара в размере 491 126,37 руб.

— Ведомство установило, что бездействие ООО «Стикс» свидетельствует о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. ООО «Стикс» действовало не приняло должных мер по устранению возможности наступления неблагоприятных последствий для Общества, что свидетельствует о пренебрежительном отношении к правоотношениям, — отметили в УФАС.

По данным Seldon Basis, ООО «Стикс» зарегистрировано в сентябре 2021 года в Москве. Уставной капитал компании — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Торговля оптовая неспециализированная. Единственным учредителем и директором организации является Вадим Нечаев. Выручка компании за 2022 год составила 10,4 млн рублей, чистая прибыль — 218 тыс. рублей. Согласно индексу благонадежности, рассчитанному по скоринговой модели сервиса, организация с малой вероятностью создана для уставных целей и не является благонадежной. Компания приняла участие в 39 арбитражных делах, из них в 38 — в роли ответчика. У организации нет госконтрактов. Включено в реестр недобросовестных поставщиков с 18 августа 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что «Перспектива» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков поставки.