Девушки из Новосибирска не смогли пройти в ТОП-20 на конкурсе «Мисс Россия 2023»

Милена Кислова и Юлия Колмакова, представляющие Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия 2023», не попали в ТОП-20. Итоги онлайн голосования были объявлены в прямом эфире очередного этапа конкурса.

Ранее сибирячки вошли в ТОП-50 и были допущены для участия в следующем этапе конкурса в Москве. Девушки представили национальные костюмы. Сибирячки предстали в образах Жар-Птицы (Колмакова) и Царевны Лебедь (Кислова). Однако дальше в топ-20 они не прошли.

В тройку победителей вошли девушки из Санкт-Петербурга, Тольятти и Республики Саха.

«Мисс Россия» — крупнейший и самый значимый конкурс красоты в нашей стране. Национальный проект, который проходит при поддержке Министерства Культуры РФ. Отборочные туры проходят во всех субъектах Федерации и ежегодно в кастингах принимают участие от 80 000 девушек со всей страны.

Ранее редакция сообщала о том, что две участница конкурса «Мисс Россия» из Новосибирска вышли в финал.