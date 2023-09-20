«Перспектива» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков поставки

Новосибирское УФАС России внесло ООО «Перспектива» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в ведомстве. Компания нарушила условия контракта по поставке пульсоксиметров.

Как отмечается в обращении заявителя, просрочка поставки по контракту составила более месяца. Кроме того, после уведомления компании о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, она не предприняла никаких действий для исполнения контракта.

— ООО «Перспектива» не были предприняты все необходимые и разумные меры с целью исполнения контракта, в связи с чем включение сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков является необходимой мерой ответственности, поскольку служит для ограждения государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков, – говорится в сообщении.

Комиссия Новосибирского УФАС России признало обоснованным односторонний отказ от исполнения условия контракта и включило общество в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Напомним, существует четыре основания для включения в РНП: уклонение, односторонний отказ от заключения со стороны заказчика, расторжение контракта по решению суда и новое основание, действующее с 2022 года — односторонний отказ поставщика от исполнения контракта.

Ранее редакция сообщала, что «Имбиотест» внесен в список недобросовестных поставщиков в Новосибирске.