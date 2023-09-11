Первый KFC поменял вывеску на Rostic’s в Новосибирске

В новосибирской «Ауре» в воскресенье, 10 сентября, закрылся KFC. Об этом рассказали читатели Infopro54.

Вместо вывески висит плакат, на котором говорится о смене названия точки на Rostic’s. Сейчас в заведении ведутся подготовительные работы.

В Новосибирске работали 47 точек KFC.

Напомним, что прошлым летом Yum! Brands Inc. сообщала, что после завершения сделки планирует полностью уйти из России. А также обещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В РФ работали около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands – ООО «Ям Ресторантс Раша» – управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Ранее редакция сообщала о том, что шеф-повар СТС Александр Белькович попробовал новосибирскую кухню.