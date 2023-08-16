Новосибирского бьюти-блогера обвинила в мошенничестве ее ученица из Москвы

В центре скандала оказалась 20-летняя сибирячка Ирина Кесаева. Девушка продавала курсы как стать успешной и богатой в социальных сетях. От клиенток первое время не было отбоя. Потом новоиспеченные блогерки поняли, что только обогатили своего учителя, а сами при этом не получили ожидаемой славы и милионной аудитории.

— Одна из учениц Ирины даже подала в суд и выиграла его. Теперь наставница должна вернуть ей 298 тысяч рублей. Еще одна ученица обвинила Ирину в выдаче фальшивых дипломов, — сообщает издание КП-Новосибирск.

Москвичка 31-летняя Саида Курбанова, владелица салона красоты, тоже купила у сибирячки обучающие курсы. Для этого она даже оформила кредит в банке. В итоге результаты обучения женщину не порадовали.

Сейчас жительница столицы готовит вместе с юристом иск в суд и будет добиваться возврата денег за курс. Речь идет о сумме в 150 тысяч рублей.