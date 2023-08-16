Оперативники ФСБ допросили трансгендера из Новосибирска по факту экстремизма (видео)

Жительница поселка Кольцово призывала подписчиков своего канала взорвать железную дорогу.

В Новосибирске в отношении 18-летней девушки-трансгендера возбудили уголовное дело по части второй статьи «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Сибирячка по имени Павел-Лира призывала подписчиков своего Телеграм-канала совершать диверсии на территории России.

— Вскоре после начала СВО я создала Телеграм-канал и чат к нему, где публиковала всякую агитацию и инструкции с других каналов. Мы хотели создать проблемы, нанести вред ж\д инфраструктуре, — призналась на допросе сибирячка.

Вычислить такого агитатора не составило особого труда. ФСБ пришла с обысками на квартиру к фигурантке. У девушки изъяли всю технику и паспорта. Кстати, Лирой Павел стал всего несколько месяцев назад.

Свою агитацию обвиняемая прекратила. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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