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В облизбиркоме назвали самый скандальный округ будущих выборов

  • 04/08/2021, 15:17
Автор:
Новости Новосибирска
Пока кандидаты троллят друг друга исподтишка.

Самым конкурентным округом на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы может стать округ №135. На нем уже зарегистрировалось наибольшее, по сравнению с другими округами, количество кандидатов. Об этом в ходе брифинга в региональном правительстве сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо.

Конкуренция на всех одномандатных округах будет серьезной, говорит Благо. По округу №135 зарегистрировано наибольшее количество кандидатов. Не участвуют только «Коммунисты России», представители остальных партий есть. Здесь будет наибольшая конкуренция. Но в целом на всех округах представлены кандидаты от совершенно различных политических партий, со своими программами, и, надеюсь, у избирателей будет возможность выбрать кандидата с предпочтительными для каждого из них политическими взглядами.

Всего, по данным облизбиркома, на округе №135 зарегистрированы 13 кандидатов: самозанятый из Сузунского района Рафаэль Адам («Гражданская платформа»), директор ООО «Агентство информационного развития «Столица Нск», депутат Заксобрания области Константин Антонов («Родина»), директор ООО «Ерохин Групп» Павел Ерохин («Партия роста»), главный редактор «Вацап-ТВ» Андрей Жирнов (КПРФ), главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский («Единая Россия»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР), бухгалтер некоммерческой организации содействия формированию институтов гражданского общества Дмитрий Крюков («Партия свободы и справедливости»), директор ООО «ЮНИФУД» Наталья Пинигина («Новые люди»), индивидуальный предприниматель Денис Родин («Справедливая Россия»), самозанятый Георгий Солдатов («Российский общенародный союз»), директор по развитию ГК «Стрижи», депутат горсовета Игорь Украинцев («Зеленые»), директор магазина, депутат Тогучинского райсовета Никита Федченко («Пенсионеры за социальную справедливость») и преподаватель НИНХ Наталья Чубыкина («Яблоко»).

Пока, по словам председателя избирательной комиссии, на данном округе, как и на всех остальных, затишье.

Все кандидаты начали агитационный период после выдвижения, рассказывает Благо. Здесь у нас существенных замечаний к ним нет. Хотя уже есть несколько жалоб, по которым выявляются агитматериалы без выходных данных. Но по ним мы направляем традиционно представления в органы полиции, чтобы они пресекали их распространение. Больше каких-то существенных сложностей пока не возникает.

Однако сказать, что здесь в полной мере царит атмосфера «Мир–дружба–жвачка» нельзя. В частности, коммунисты (со ссылкой на прокуратуру Кыштовского и Татарского районов) отмечают факты незаконного размещения баннеров единоросса Иванинского на зданиях районных больниц по приказу главврачей медучреждений.

В ответе за подписью прокурора Кыштовского района Евгения Пирожкова отмечается, что баннер на фасаде районной больницы был размещен «по личной инициативе» главного врача, сообщает сайт реготделения КПРФ. В этом есть нарушение Гражданского кодекса, поскольку не было согласия собственника здания — Департамента имущества и земельных отношений области. Аналогичный ответ был получен и от прокуратуры Татарского района. При этом формальных нарушений законодательства в облизбиркоме не нашли. В момент размещения баннеров выборы не проводились, Олег Иванинский никуда не баллотировался, поэтому формально нарушений нет.

При этом единоросс Иванинский и коммунист Жирнов исподтишка троллят друг друга и содержимым своих баннеров. В частности, первый обещает вывести область из «красной зоны», не исключено, что таким образом намекая на областной центр под руководством «красного» мэра Анатолия Локтя. Второй — вылечить Госдуму от единороссов. Одновременно продолжаются баталии команд «красного мэра» и «зеленого» депутата Горсовета, кандидата в Госдуму от одноименной партии Игоря Украинцева.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, по четырем одномандатным округам на участие в выборах заявились 43 кандидата. В их числе был один кандидат от партии «Российский общенародный союз» и двое самовыдвиженцев, которые должны были собрать и представить на регистрацию подписи. Остальные кандидаты выдвинуты политическими партиями, им для регистрации не нужно собирать подписи избирателей. На данный момент документы для регистрации представил 41 кандидат от политических партий, самовыдвиженцы пока документы не представили. Зарегистрированы 27 кандидатов от политических партий, шестерых кандидатов еще предстоит рассмотреть на заседании облизбиркома. В выборах на территории Новосибирской области участвуют 14 политических партий.

По округу №136 выдвинуты временно неработающий Андрей Везнер (самовыдвижение), пенсионер Александр Липаткин («Коммунисты России»), индивидуальный предприниматель Александр Прохоров («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия»), эксперт мэрии Новосибирска Ренат Сулейманов (КПРФ), инженер НЗХК Вячеслав Усольцев («Новые люди»), начальник отдела ГАУК «Сибирь-концерт» Наталья Чубарцева («Пенсионеры за социальную справедливость»), специалист АНО «НИИ политической социологии» Татьяна Харьковская («Партия свободы и справедливости»), самозанятый Дмитрий Шабанов («Яблоко»), главврач центра восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед» Олег Шестаков («Партия роста»), зампредседателя комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак (ЛДПР).

Округ №137: гендиректор ООО «Прогрессстройгрупп», депутат Заксобрания Александр Аверкин («Пенсионеры за социальную справедливость»), замдиректора по развитию СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия»), директор ООО «Аура» Сергей Канарейкин (самовыдвижение), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), замдиректора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов (КПРФ), научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Елена Пивоварова («Яблоко»), директор фонда «Городские инициативы», депутат горсовета Наталья Пинус («Родина»), пенсионер Алексадр Плюшкин («Гражданская платформа»), научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), гендиректор ООО «НИЦ иммунологии и аллергологии» Андрей Теряев («Новые люди»), советник гендиректора ООО «Завод АлСиб» Евгений Цыбизов («Партия роста»).

Округ №138: менеджер ООО «ДубльГис» Тимур Гостяев («Новые люди»), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), депутат Заксобрания Роман Казаков (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Пенсионеры за социальную справедливость»), тренер спортшколы «Обь» Татьяна Самкова («Партия роста»), директор ООО «Радуга» Максим Тэппо («Гражданская платформа»), директор торгового дома «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия»), зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ).

Выборы депутатов Государственной думы должны состояться 19 сентября 2021 года.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : облизбирком кандидаты выборы агитация


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