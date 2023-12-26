Гособвинитель запросил экс-прокурору Владимиру Фалилееву почти 10 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева 9 лет 10 месяцев реального лишения свободы, лишение всех званий и конфискации имущества. Об этом Infopro54 сообщил источник в Ленинском районном суде города Барнаула.

— Арестовано имущество на сумму более 10 миллионов рублей, то есть в размере полученной им взятки, — добавил собеседник.

Напомним, что бывший новосибирский прокурор Владимир Фалилеев обвиняется в получении взятки от одного из новосибирских бизнесменов.

О задержании Фалилеева стало известно 16 февраля 2022 года. Кроме него, были задержаны его экс-заместитель Андрей Турбин и коммерсант Сергей Белоус.

Еще одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его отказом освободить служебное жильё по истечению срока полномочий. С иском в суд обратилась областная прокуратура. По решению суда семья Фалилеева выехала из квартиры площадью 125 квадратов в апреле 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в день, когда было запланировано проведение допроса трех ключевых свидетелей по делу Владимира Фалилеева, ему стало плохо в зале Ленинского районного суда города Барнаула.