Тепло подано в большинство образовательных учреждений левобережья Новосибирска

Тепловой режим восстановлен в большинстве образовательных учреждений левобережья Новосибирска.
— 25 школ, 30 детских садов и семь дошкольных отделений при школах в Кировском районе (это 100% образовательных учреждений) — работают в штатном режиме, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
В Ленинском районе в штатном режиме работают 35 (всего школ 38). Отмечается, что три школы работают на дистанте (школы № 72,175,40).
— Детей принимают все дошкольные учреждения района, — отметили в сообщении.
Напомним, очередная коммунальная авария произошла днем 17 января — реки кипятка залили улицы левобережья Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что школы левобережья ушли на дистант после коммунальной аварии в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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