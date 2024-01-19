Тепло подано в большинство образовательных учреждений левобережья Новосибирска

Тепловой режим восстановлен в большинстве образовательных учреждений левобережья Новосибирска.

— 25 школ, 30 детских садов и семь дошкольных отделений при школах в Кировском районе (это 100% образовательных учреждений) — работают в штатном режиме, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В Ленинском районе в штатном режиме работают 35 (всего школ 38). Отмечается, что три школы работают на дистанте (школы № 72,175,40).

— Детей принимают все дошкольные учреждения района, — отметили в сообщении.

Напомним, очередная коммунальная авария произошла днем 17 января — реки кипятка залили улицы левобережья Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что школы левобережья ушли на дистант после коммунальной аварии в Новосибирске.