Аудиторы проверяют работу камер фотовидеофиксации в Новосибирске

На сегодняшний день в Новосибирской области установлен 261 комплекс фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения. Из них 180 стационарных, 78 передвижных и 3 мобильных. Большая часть комплексов установлена в Новосибирске. Об этом депутатам рассказал замминистра транспорта Новосибирской области Игорь Миллер.

Однако, как оказалось, у депутатов очень много вопросов к размещению комплексов фотовидеофиксации и работе системы. В частности, как заявил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, несмотря на неоднократные запросы депутатов комитет не может получить карту с местами концентрации ДТП в Новосибирске, чтобы сопоставить ее с местами размещения комплексов.

— Даем вам неделю и будем обращаться в другие инстанции, — заявил Ильенко, обращаясь к ГИБДД и мэрии Новосибирска.

Он напомнил, что с темой расстановки комплексов фотовидеофиксации комитету поручила разобраться апрельская сессия парламента, а также отметил, что сейчас работу системы проверяет Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Результаты проверки будут известны в июне и в июле вынесены на рассмотрение сессии.

Напомним, на апрельской сессии депутат Николай Мочалин поднял вопрос о том, что одна камера «выписывает» в год около 16 тысяч штрафов автовладельцам, при этом количество ДТП и погибших в них в регионе растет.

Отметим, что в апреле в Новосибирске были арестованы руководители областного и городского центров организации дорожного движения, а также экс-директор компании, которая работала с камерами фотовидеофиксации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 57 мест концентрации ДТП.