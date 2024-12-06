Новосибирского предпринимателя оштрафовали за незаконный ломбард

Суд Ленинского районного суда города Новосибирска рассмотрел дело индивидуального предпринимателя Владимира Кима. Прокуратура выдвинула бизнесмену обвинение в незаконном предоставлении потребительских кредитов. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

В ведомстве уточнили, что судебное дело было заведено по результатам проверки прокуратуры, инициированной сообщением Сибирского главного управления Центрального банка России о совершении незаконной деятельности по предоставлении потребительских займов.

Следствие установило, что под вывеской комиссионного магазина «ИП Ким» скрывался незаконный ломбард, где индивидуальный предприниматель заключал с клиентами договоры комиссии на реализацию товаров, бывших в употреблении. Под залог полученных вещей он выдавал займы. Такая деятельность была квалифицирована как предоставление потребительских займов без соответствующей лицензии и правовой основы.

— Фактически ИП Ким В.Ю. осуществляет завуалированную деятельность ломбарда, осуществляет возмездное хранение имущества с взиманием вознаграждения, а в последующем 1% от цены товара после истечения срока хранения, что характерно для договоров займа, а не договоров комиссии, — пояснили в пресс-службе.

На судебном заседании Ким не присутствовал, хотя получал соответствующие извещения. В результате суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 000 рублей за нарушение статьи об административных правонарушениях Российской Федерации.

Пока постановление суда не вступило в законную силу, так что у индивидуального предпринимателя еще есть время для подачи апелляции.

Ранее редакция сообщала о том, что за первое полугодие 2024 года сотрудники Банка России выявили в Новосибирской области 8 нелегальных участников финансового рынка. Четыре из них — нелегальные кредиторы, еще четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда.