Владислав Кочетков: 2024 год стал очередным хорошим кризисным годом в российской экономике

Президент – председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков рассказал Infopro54 о том, с какими результатами фондовый рынок может закончить 2024 год, ожидается ли в 2025-м выход на биржу сибирских компаний и почему бизнес и инвесторы должны быть готовы к компромиссу.

Ставка будет разгоняться

— Владислав, можно ли уже говорить об итогах 2024 года?

— Сегодня в экономике все может очень быстро и радикально поменяться — хотя бы с точки зрения инфляционных и прочих процессов, поэтому, наверное, итоги подводить пока рано. Очевидно, что с точки зрения ВВП год будет неплохим. Думаю, мы покажем рост на уровне 4%, официальная инфляция будет в районе 10%, а сколько составит неофициальная — это штука индивидуальная: кому как повезет. У кого-то она будет 15%, у кого-то — 20%, а у кого-то — и 40%.

Но в целом российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость и даже способность к росту. В условиях ужесточения санкций идет поиск новых путей взаимодействия с внешними контрагентами, многие родственные нам экономики развиваются. Бизнес в условиях такой высокой ключевой ставки, казалось бы, должен был умереть, но он все-таки продолжает расти даже без нормального доступа к кредитным ресурсам. То есть в целом 2024 год был нормальный. Не скажу, что хороший, но и плохим его тоже назвать нельзя. Такой хороший кризисный год в российской экономике.

— Ожидаете очередного повышения ключевой ставки в декабре?

— Боюсь, что да. ЦБ — институт прогрессивный, но его чиновники мыслят календарными датами, и я сильно опасаюсь, что они просто хотят в этом году разогнать ставку до максимума, до 23%, чтобы все последующие действия в 2025 году были направлены только на ее снижение, и к концу будущего года они были молодцы, так как снижали ставку.

Основания для дальнейшего разгона ставки, к сожалению, есть. Последнее ослабление рубля — это дополнительный вклад в инфляцию, которую нужно как-то гасить. А гасить мы пока умеем не очень эффективно, только с помощью ключевой ставки.

Депозиты давят фондовый рынок

— Каким был 2024 год для фондового рынка?

— С точки зрения котировок год точно нельзя назвать хорошим. С января рынок упал на 20%. Но я все-таки думаю, что в декабре ситуация может улучшиться. Не исключаю, что мы увидим какое-то не очень масштабное, скорее, локальное ралли, в результате итоговое падение рынка не превысит 10-15%.

Говоря о фондовом рынке, нельзя не отметить, что в 2024 году, с одной стороны, мы наблюдали падение рынка, с другой — замедление притока новых инвесторов. Тут тоже сработал фактор ключевой ставки. При выборе между вложением денег в фондовый рынок, покупкой, например облигаций со ставкой 25%, риском дефолта и застрахованным депозитом с очень комфортным налоговым режимом со ставкой 24%, инвестор с большой долей вероятности выбирал второе.

Действия абсолютно логичные, понятные, но, к счастью, те, кто уже пришел на фондовый рынок, с него чаще всего не уходят. Они, скорее, перекладываются в такие инструменты, как фонды денежного рынка, которые на фоне депозитов выглядят очень неплохо. Да, у них чуть ниже ставка, но зато вы не морозите деньги на три года, можете выйти из фондов в любой момент, если появятся интересные идеи или потребуются деньги.

Новые инвесторы сегодня предпочитают депозиты, и это давит на фондовый рынок, так как приток новых денег — это всегда позитив и некий рост котировок. Когда рынок превращается в замкнутую, ограниченную по деньгам систему, расти ему гораздо сложнее.

Итогом 2024 года можно назвать тишину на рынке облигаций, а также худшие результаты на рынке IPO, чем ожидалось. В начале 2024-го ключевая ставка в 18% была сильным пессимизмом, а реальность оказалась намного жестче ожиданий.

— С чем связаны неоправданные ожидания в сегменте IPO?

— Частично с тем, что рынку приходится конкурировать опять же с банковскими депозитами, а также относительно дешевыми «голубыми фишками». Выбирая между ними и новой хорошей IT-компанией, которая только выходит на рынок, и непонятно, как будет себя вести, какими темпами расти, насколько у нее качественный менеджмент, насколько она будет учитывать права миноритариев, инвестор сегодня с большей долей вероятности выберет первое, то есть ту компанию, которая уже есть на рынке, тем более что сейчас она стоит дешево.

Кроме того, зачастую компании, только выходящие на рынок, пытаются оценить себя по мультипликаторам выше уже торгуемых компаний, что тоже, конечно, отталкивает инвесторов.

— С чем это связано?

— Традиционная дилемма. Собственник хочет больше, так как считает, что его бизнес стоит очень дорого, инвестор хочет купить дешевле, а инвестиционные банки балансируют между ними, так как им нужно и инвестиции привлечь, и клиента не засадить в бумаги без перспектив роста. Поддерживать это равновесие непросто, и компромиссы тут трудно найти.

— А если говорить о привлечении средств на рынке за счет ЦФА, облигаций. Это сейчас актуально?

— К сожалению, рынок облигаций тоже привязан к ключевой ставке и привязан, наверное, даже в большей степени, чем депозиты. Текущее ожидание по доходностям для новых эмитентов на рынке облигаций — это ключевая ставка плюс 4-6%, то есть по факту ближе к 30%. Для бизнеса это, конечно, некомфортно, поэтому рынок облигаций существенно снизился, новых выпусков в 2024 году существенно меньше, чем ранее. Те выпуски, которые выходят, размещаются зачастую неполными объемами. С одной стороны, предложение сокращается, а с другой — на спрос давит ключевая ставка и банковские депозиты.

Дорастут до IPO

— Ожидаете в 2025 году выход на фондовый рынок сибирских компаний?

— Интересного бизнеса в Сибири очень много. Мои поездки по регионам связаны в том числе с общением с функциональными эмитентами. Среди них — промышленные, IT-компании и т.д. В Новосибирске, к примеру, недавно я провел несколько встреч — отмечу, что в регионе есть потенциальные эмитенты, которые могут выходить на рынок. Другое дело, что новосибирский IT-бизнес своеобразен. У него сегодня и так много денег, потому что на импортозамещении он растет в год на х5-х6 и не всегда понимает, зачем ему фондовый рынок. Пока в этом, может, и нет насущной необходимости, но формирование необходимых связей с прицелом выхода на IPO через 2-3 года — вполне логично.

Конкретные сибирские компании, которые могут выйти на IPO в следующем году, я не назову, но думаю, что в общем объеме первичных размещений 10-15% придутся на СФО.

— Что сдерживает сибирские компании от выхода на рынок?

— Я бы сказал, что сибирские компании достаточно консервативны в плане именно выхода на биржу. Они опасаются требований по открытости, появления миноритариев и т.д. Но все эти страхи постепенно снимаются, тем более что все-таки опыт работы на рынке облигаций у предприятий сибирского региона достаточно большой. Думаю, постепенно они дорастут и до IPO.

— Можете прокомментировать отраслевой разрез тех компаний из Сибири, которые могут выйти на IPO? О каких эмитентах может идти речь?

— Я думаю, примерно половина компаний будет из сферы IT. Одна-две компании представят ритейл — торговые сети. Логисты пока интересуются, но для выхода не дозрели. Также ждем выхода промышленных предприятий, скорее всего, из сферы производства металлоконструкций, которые сегодня востребованы экономикой и могут хорошо вырасти за счет поставок продукции на фоне восстановления новых регионов России.

У компаний, планирующих выход на IPO, хорошо складывается экономика, есть потребность в инвестициях, и это очень важный момент, есть собственники, которые понимают плюсы и минусы выхода на биржу — и плюсов видят больше. Именно консервативность собственника — зачастую самый важный сдерживающий фактор для выхода компании на фондовый рынок. Он лучше затормозит темпы роста предприятия, чем пустит к себе на 15% миноритариев.

Верим в чудо

— Когда в 2025 году ждете потепления в экономике?

— С точки зрения ключевой ставки снижение начнется, вероятнее всего, во втором полугодии, вряд ли раньше. Но мы же всегда живем верой в чудо. Например, «20 января команда Трампа в Америке придет к власти и, может быть, ослабит санкции». Даже незначительное ослабление санкций — это существенный драйвер роста всей экономики в целом. Мы сможем дешевле закупать продукцию у внешних продавщиков, это ускорит обороты и позволит получать по импорту больше продукции, которую мы сейчас недополучаем либо получаем с очень высокими наценками.

То есть вера в чудо есть, но произойдет оно вряд ли быстро, если вообще произойдет. Однако при прочих равных, если все останется как сейчас, российская экономика уже подтвердила, что даже в нынешних условиях может нормально развиваться, причем развиваться могут не только отрасли, которые так или иначе связаны с ОПК, но и частный бизнес. У нас очень быстро идет импортозамещение в IT, в производстве продуктов питания, технологических продуктов. Точек роста достаточно много. Например, компании АПК последние годы являются королями рынка, у них много денег. Многие аграрии у нас сейчас исключительно богатые и чувствуют себя отлично. Хотя зачастую предпочитают это не признавать, но мы видим по отчетности.

Так что, при всех прочих вводных, 2024 год в итоге будет нормальным. Может быть, ВВП вырастет более высокими темпами, чем ожидалось, за счет роста инвестиций. Сдерживающих факторов тоже много: высокая инфляция, учетная ставка, большой дефицит трудовых ресурсов. Тем не менее пока страна с ними справляется.

Владислав Кочетков начинал карьеру как сотрудник региональных СМИ. С 2005 года — пресс-секретарь, а с 2010-го — президент – председатель правления финансовой группы «Финам». Лауреат многих премий в сфере связей с общественностью, автор ряда научных работ в области социологии и культурологии. Член комитета по развитию рынка инноваций и инвестиций при координационном совете РИИ «Московской биржи», член совета директоров НАУФОР, сопредседатель совета по брокерской деятельности НФА, член совета по производным финансовым инструментам.