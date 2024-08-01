В Новосибирской области выявили 8 финансовых нелегалов

За первое полугодие 2024 года сотрудники Банка России выявили в Новосибирской области 8 нелегальных участников финансового рынка. Четыре из них — нелегальные кредиторы, еще четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда. Из общего числа нелегалов большая часть незаконно выдавали займы под видом ломбардов, уточнили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— Ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если вам предлагают другие виды договоров — купли-продажи, хранения, комиссии — это повод заподозрить нелегала, — рекомендует Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Он также посоветовал проверять состоит ли ломбард в реестре Банка России. Легальные игроки рынка входят в реестр.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в регионе также зарегистрированы случаи, когда нелегальным кредитором выступало физическое лицо, которое осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность, а также магазин по ремонту и продаже электроники, который помимо своей основной деятельности, занимался выдачей займов под залог техники.

На территории Сибири за первое полугодие было выявлено 76 нелегалов, в том числе один проект имел признаки финансовой пирамиды.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях.