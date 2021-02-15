Новосибирского предпринимателя осудили за служебный подлог и мошенничество

Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что обвиняемый был определен органом местного самоуправления в качестве «работодателя» (предприниматель был включен в перечень объектов к отбытию наказаний) в отношении осужденных, отбывающих назначенное судом уголовное наказание в виде обязательных работ.

— Местный предприниматель в течение 2016 – 2017 гг., получая материальную выгоду, в личных целях использовал бесплатный труд 8 жителей района, осужденных к обязательным работам и направленных к нему для отбывания наказания, — говорится в сообщении. — Для сокрытия преступления он составлял подложные документы о якобы пройденных работах, которые направлял в уголовно-исполнительную инспекцию для последующего снятия осужденных с учета. Одному такому гражданину подсудимый «сделал справку» за денежное вознаграждение.

Кроме того, мужчина, оказывая юридические услуги, похитил 70 тыс. рублей своего знакомого, якобы предназначавшиеся к передаче в качестве взятки для освобождения его от административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

— Суд приговорил Парчайкина к 4 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2, 5 года). Суд также лишил его на 1 год права занимать в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, — уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.