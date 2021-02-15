В январе более 6,1 тыс ипотечных сделок оформлено в Росреестре.

В первый месяц нового года проведено почти 12 тысяч учетных действий в отношении объектов недвижимости Новосибирской области и зарегистрировано почти 37 тысяч прав и сделок. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 11%, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что количество зарегистрированных ипотечных сделок выросло на 36% в сравнении с январем 2020 года и составило 6 143, это рекордный показатель января за последние четыре года.

Увеличилось и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе зарегистрировано 2048 договоров, что на 41% больше, чем в январе 2020 года (1452), и на 19% больше, чем в 2019 году (1721).

Более чем в 2 раза увеличилось количество зарегистрированных прав на основании заявлений, представленных нотариусами: если в январе 2020 году их было 467, то в январе текущего года – 1096.